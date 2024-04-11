Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале украинский президент уточнил, что соглашение между ним и его латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем было подписано сегодня, 11 апреля. По условиям договора, прибалтийская республика будет оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25 ВВП.
Зеленский отметил, что Латвия берёт на себя обязательства по поддержке Украины сроком на 10 лет и, безусловно, способствует вступлению страны в НАТО. Кроме того, прибалтийское государство окажет Украине содействие в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.
В планы Украины также входит подписание аналогичного соглашения с Польшей, о чём ранее говорил киевский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Зеленский отметил, что Латвия берёт на себя обязательства по поддержке Украины сроком на 10 лет и, безусловно, способствует вступлению страны в НАТО. Кроме того, прибалтийское государство окажет Украине содействие в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.
В планы Украины также входит подписание аналогичного соглашения с Польшей, о чём ранее говорил киевский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Александр Бойцов