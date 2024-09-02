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Лавров рассказал о попытке Турции восстановить зерновую сделку

Лавров: Турция пыталась восстановить зерновую сделку, Россия была готова
02 сентября 2024, 13:29
Фото: iStock/Orientaly

Фото: iStock/Orientaly

Турция весной этого года пыталась восстановить зерновую сделку в новом формате. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
По словам министра, Россия была готова положительно ответить на попытку Турции. Однако украинская сторона в последний момент заявила, что необходимо вписать пункт о соблюдении безопасности атомных электростанций (АЭС). Такое требование было неуместно в рамках зерновой сделки, но Россия согласилась и на это.

После этого Киев резко изменил риторику, заявив, что предложенные ими же пункты, их больше не устраивают.



Лавров заявил, что уже тогда у Украины были планы по ударам по российским АЭС.

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#зерновая сделка
#россия
#турция
#украина
В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для покупки промоборудования
02 сентября 2024, 12:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Подмосковье стартовал приём заявок от промышленных предприятий, работающих в Московской области, для получения субсидии на приобретённое оборудование. Приём заявок продлится до 1 октября, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В рамках этой региональной программы поддержки бизнеса предприятия могут компенсировать до 20 млн рублей осуществленных затрат.
«В этом году мы улучшили условия программы субсидирования покупки оборудования для промышленных предприятий. Максимальный размер субсидии увеличен с 10 до 20 млн рублей, а порог компенсации – с 20% до 50%. Программа стала более интересна промышленным предприятиям, осуществляющим масштабные инвестиции в развитие производства», – отметила Зиновьева.
Она напомнила, что в прошлом году получателями субсидий стали 29 подмосковных компаний. По условиям программы, предприятия могут компенсировать часть затрат на покупку нового оборудования, его монтаж и пусконаладку. Получатели субсидии должны вести производственную деятельность в Московской области, не иметь налоговых задолженностей, не являться иноагентами и соответствовать некоторым другим требованиям.

Подробнее с требованиями к заявителям, а также с условиями программы субсидирования можно ознакомиться на инвестпортале Московской области.

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Китайские банки начали отказывать в приеме денег из-за русских имен в платежках
02 сентября 2024, 05:08

Фото: istockphoto / alice-photo

Китайские банки теперь отказываются принимать деньги, если в платежных документах фигурирует российское имя. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Утверждается, что такие случаи фиксируются с середины июля. По словам гендиректора, импортеры вынуждены оформлять ряд документов для ведения бизнеса с Россией через третьих лиц, чтобы скрыть свои связи с Россией.

Как отмечает издание, даже русские имена, которая не находятся под санкциями, являются причиной для отмены платежей. Генеральный директор компании Atvire Екатерина Кисевич, специализирующаясся на внешнеэкономической деятельности, добавила, что китайские банки отказываются платить, если сделка совершается через российскую компанию, опасаясь санкций.

Ранее представитель одного из китайских импортеров сообщил, что ситуация с платежами снова ухудшилась и что не только крупные, но и небольшие местные банки начали блокировать денежные переводы из России. Постепенно блокируются и пути сообщения через страны Центральной Азии.

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#китай
#санкции
#россия
#банки
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Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз
Welt: ЕС во II квартале 2024 года получил больше газа из России, чем из США
01 сентября 2024, 23:08

Фото: iStock/kodda

Страны Европейского союза во втором квартале 2024 года импортировали больше газа из России, чем из США. Об этом сообщает Die Welt на основе данных консалтинговой компании Bruegel.
Отмечается, что во втором квартале этого года США поставили в ЕС 12,27 миллиарда кубометров сжиженного природного газа (СПГ). За тот же период Россия экспортировала в Европу на 460 миллионов кубометров больше.

На долю российского газа пришлось 17 процентов европейского импорта. При этом использовались три маршрута, включая украинский транзит (более 4 миллиардов кубометров).

Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в ЕС продолжается. По его словам, покупка европейскими странами российского трубопроводного газа по мировым ценам поможет стране покрыть свой бюджет.

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#госдума
#газ
#спг
#ес
#сша
#россия
#поставки
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Мать детей Дурова обвинила его в блокировке карт из-за отказа от переезда в ОАЭ
01 сентября 2024, 05:19

Фото: соцсети П. Дурова

Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, рассказала, что предприниматель заблокировал ее карту для необходимых расходов на семью, потому что она отказалась переезжать в ОАЭ. Об этом она сообщила в Instaragram*.
Болгар обвинила Дурова в попытке заставить ее переехать в ОАЭ против ее воли. Получив отказ, основатель Telegram перестал оплачивать счета своих детей и не подписал соглашение об обновлении иммиграционных документов.

«Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей», – сообщила она.

До этого Болгар заявила, что Дурова лишили родительских прав. В марте 2023 года она подала против предпринимателя уголовный иск в Швейцарии.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
#павел дуров
#оаэ
#переезд
#дети
#швейцария
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На Украине заявили о потенциальной потере источники кокса на фоне успехов ВС РФ
01 сентября 2024, 04:31

Фото: iStock/Indigo Division

Украина столкнется с серьезными экономическими проблемами, если президент Владимир Зеленский допустит потерю Покровска, важного города для украинской металлургии и единственного источника коксующегося угля, передает информационное издание «Страна.ua».
Отмечается, что с начала августа российские войска приблизились к городу на семь километров, а расстояние между передовыми позициями и окраиной города составляет меньше десяти километров.

«С одной стороны, натиск России в этом направлении связан с озвученной ранее стратегической целью Москвы выйти на административные границы Донецкой области, с другой РФ преследует еще и целы экономические», – сообщается в публикации издание.

Авторы подчеркивают, что Киев рискует столкнуться с трудностями в поставках угля из-за сложной логистики и высоких цен.

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#украина
#вс рф
#всу
#экономика
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Россиянам стало проще продать ипотечную квартиру
С 11 сентября оформившие ипотеку смогут продать квартиры без суда
01 сентября 2024, 00:25

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

С 11 сентября оформившие ипотеку смогут самостоятельно продавать заложенное жилье. Закон был опубликован на портале правовых актов и вступает в силу 11 сентября.
Таким образом, россияне, испытывающие трудности с выплатой ипотеки, смогут продать жилье, избежав судебных разбирательств и аукционов. Однако для этого им необходимо обратиться в банк с заявлением о продаже квартиры, при условии, что банк еще не инициировал судебное разбирательство в отношении заемщика.

После получения заявления бан располагает десятью днями на принятие положительного или отрицательного решения. Срок реализации ипотеки составляет четыре месяца, но он может быть продлен по соглашению сторон.

Ранее стало известно, что в июле 2024 года россияне массово отказываются от льготной ипотеки. Доля государственных кредитов на жилье в общем объеме выдачи резко сократилась до 57 процентов.

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#квартира
#ипотека
#суд
#россияне
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Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире
Курс рубля по паритету покупательной способности стал в 3,4 раза ниже текущего
31 августа 2024, 18:31

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Рубль снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире, пишет РИА Новости.
Эксперты агентства составили рейтинг крупнейших экономик мира по стоимости набора, состоящего из бургера, картофеля фри и стакана колы. Самое дешевое комбо оказалось в России, самое дорогое — в Израиле.

Уточняется, что курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже сегодняшнего курса и равен 26,7 руб за доллар. Подобная ситуация была и в 2023 году — тогда курс российской валюты по паритету покупательной способности был в три раза ниже.

Ранее сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова заявила, что минимальный размер оплаты труда с января следующего года привяжут к медианной зарплате. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#курс рубля
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Путин заявил о сохранении плана строительства нового города на Дальнем Востоке
Путин: строительство нового города на Дальнем Востоке продолжается
31 августа 2024, 03:56

Фото: Сайт Кремля

Проект строительства нового города-спутника Владивостока остается в силе, несмотря на введенные санкции и проведение специальной военной операции (СВО), информирует агентство URA.RU.
Отмечается, что реализация плана требует двух президентских сроков. Конкурс среди потенциальных инвесторов завершен — соглашение с выигравшей компанией планируется подписать в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2024 году.

Начало строительства первых объектов запланировано на 2025 год, к 2036-му предполагается возведение почти 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а также 17 детских садов, девяти школ, трех медицинских учреждений и различных культурно-досуговых и деловых комплексов.

Кроме того, планируется обеспечение и создание более 30 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, что приведет к налоговым поступлениям в размере свыше одного триллиона рублей.

Ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли почти вдвое больше, чем в среднем по стране.

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#строительство
#дальний восток
#владивосток
#владимир путин
#налоги
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Со старта тёплого сезона в Московской области открыли 1,2 тыс. летних кафе
30 августа 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье с начала сезона летних кафе 1 апреля открыли более 1,2 тыс. веранд. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Летние веранды – отличная возможность провести время за завтраком, сытным обедом или ужином на свежем воздухе. Для рестораторов в регионе действует онлайн-услуга, с помощью которой получить территорию для размещения летнего кафе можно за один день. В городских округах с начала сезона открылись более 1,2 тыс. летних кафе, 399 из которых были размещены с помощью онлайн-услуги на земельных участках в государственной неразграниченной и муниципальной собственности», – уточнили в министерстве.
Таким образом, в летний сезон региональные заведения общепита увеличили количество посадочных мест более чем на 20 тыс. единиц.

Сезон работы летних кафе в Подмосковье завершится 1 ноября. Собственник должен демонтировать сезонное кафе не позднее 15 ноября.

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