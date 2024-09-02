Лавров рассказал о попытке Турции восстановить зерновую сделку

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Турция весной этого года пыталась восстановить зерновую сделку в новом формате. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
По словам министра, Россия была готова положительно ответить на попытку Турции. Однако украинская сторона в последний момент заявила, что необходимо вписать пункт о соблюдении безопасности атомных электростанций (АЭС). Такое требование было неуместно в рамках зерновой сделки, но Россия согласилась и на это.
После этого Киев резко изменил риторику, заявив, что предложенные ими же пункты, их больше не устраивают.
Лавров заявил, что уже тогда у Украины были планы по ударам по российским АЭС.
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После этого Киев резко изменил риторику, заявив, что предложенные ими же пункты, их больше не устраивают.
Лавров заявил, что уже тогда у Украины были планы по ударам по российским АЭС.
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Анастасия Чинкова