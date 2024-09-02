Лавров назвал причину ареста Дурова

Фото: сайт Кремля
Создатель Telegram Павел Дуров проявил свободу и не стал слушать Запад в вопросе модерации мессенджера. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
По словам министра, причиной ареста Дурова во Франции стало стремление западных стран подавить конкуренцию в рамках глобализации.
Лавров добавил, что Дуров оказался слишком свободным и отказался слушать Запад, который, в свою очередь, выступает против демократизации управления интернетом на международном уровне.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы к Дурову, связанные с работой его мессенджера, возникали и в России, однако его не арестовывали.
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Лавров добавил, что Дуров оказался слишком свободным и отказался слушать Запад, который, в свою очередь, выступает против демократизации управления интернетом на международном уровне.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы к Дурову, связанные с работой его мессенджера, возникали и в России, однако его не арестовывали.
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Анастасия Чинкова