Лавров призвал Запад считаться с интересами России

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Россия не намерена встраиваться в западные схемы, не учитывающие российские интересы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами, профессорами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
Несмотря на это, по словам министра, Москва остаётся открытой к контактам с Западом, о чём ранее также заявлял президент страны Владимир Путин. Однако диалоги будут возможны только в том случае, если Запад откажется от враждебного курса в отношении России.
Если же будут возникать недружественные шаги, последует жёсткая реакция, предупредил Лавров.
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Анастасия Чинкова