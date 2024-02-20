Льготами по налогу на имущество в Подмосковье воспользовались около 600 организаций

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В Московской области действует ряд налоговых льгот для поддержки предпринимателей, в частности, льготный режим при начислении налога на имущество используют около 600 подмосковных организаций. Сумма средств, сэкономленных при этом предпринимателями, в минувшем году составила более 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«По налогам за 2022 год льготами по транспортному налогу воспользовались 43 организации и 302,4 тыс. физических лиц на общую сумму около 900 млн рублей. А льготами по налогу на имущество – 599 организаций на 8,4 млрд рублей», — сообщил председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.Он добавил, что налоговые льготы в Московской области предоставляются в проактивном режиме. При этом организации, имеющие права на льготы, могут уведомить об этом налоговые службы.
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