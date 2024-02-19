В Истре построят готовые боксы для промышленных предприятий за 500 млн рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Промышленную площадку в формате «Подмосковье индастриал» создадут в городском округе Истра. Инвестиционный проект реализует компания «Регионстрой», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания инвестирует 500 млн рублей в создание площадки с распределительным комплексом и готовыми помещениями для промышленных объектов. Планируемая к сдаче в аренду площадь составит 14,5 тыс. кв. м. В рамках поддержки проекта инвестору предоставлены земельные участки по упрощённой процедуре – без проведения торгов», – пояснила Зиновьева.Распределительный центр «Новая Рига» в формате «Подмосковье индастриал» будет располагаться в деревне Падиково. Проект позволит создать около 30 рабочих мест.
«Предусмотрено строительство трёх одноэтажных зданий для размещения резидентов складского профиля. Это будут готовые промышленные боксы со всей инфраструктурой, необходимой для запуска производственного предприятия, что позволит минимизировать сроки ввода в эксплуатацию производственных объектов», – уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Сегодня в Подмосковье создано уже три площадки в формате «Подмосковье индастриал». Ещё 10 подобных проектов находятся на разных стадиях реализации.
Подобрать место для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская