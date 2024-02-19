Онлайн-сервисом для подмосковных экспортёров воспользовались уже более 330 компаний

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Более 330 компаний из Московской области уже воспользовались услугами онлайн сервиса «Пять шагов для экспорта», запущенного в регионе полгода назад, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Больше всего заявок поступило по вопросам участия в международных выставках и бизнес-миссиях. Кроме того, есть много запросов на первичную консультацию. В топ интересующих стран для экспорта вошли Беларусь, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока, а в топ стран для выставок — ОАЭ, Узбекистан, Иран и Египет», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Сервис «Пять шагов для экспорта» предлагает компаниям, решившим продавать продукцию за рубежом, разработку плана действий, а также помощь в поиске поддержки от государства и выходов на иностранных партнёров. Для компаний, уже вышедших на экспорт, предлагается помощь в расширении рынков сбыта.
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Лев Каштанов