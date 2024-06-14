На предприятии под Подольском будут производить 11 тысяч тонн кофе в год

Ущерб в 486 миллиардов долларов нанесенный Украине должна выплатить Россия. Об этом говорится в заявлении стран «Большой семерки» (G7). Уточняется, что активы РФ на Западе будут заморожены до прекращения конфликта в Донбассе с последующей выплатой указанной суммы киевскому режиму.