На предприятии под Подольском будут производить 11 тысяч тонн кофе в год

Фото: Istockphoto / YakobchukOlena
В деревне Коледино Подольского городского округа будут производить кофейную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, сотрудники которого провели профилактический визит на стройплощадку комплекса.
«В рамках первого этапа строительства возводят необходимую инфраструктуру. Готовность уже достигла 70%. Завершить этап планируют в третьем квартале этого года. После этого начнется возведение корпуса по производству кофейной продукции, мощность которого составит 45,7 тонн в сутки», – рассказали в ведомстве.Суммарная площадь застройки составит около 18 тыс. кв. м. Завершить строительство корпуса планируют в первом квартале 2027 года. Предприятие полного цикла будет выпускать более 11 тысяч тонн кофейной продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов. В проект привлечено порядка 1,5 млрд инвестиций. С вводом комплекса в эксплуатацию на производстве появится 200 рабочих мест.
Реализацию проекта сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области.
Читайте также:
Новое производство нетканых материалов появилось в Подмосковье
В Подмосковье на 20% увеличилось производство мясных полуфабрикатов
Россияне смогут побороться за премию «Стандартизатор года»
Лора Луганская