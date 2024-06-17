В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Несколько цехов по выпуску электрооборудования, пультов управления, кабелей, металлоконструкций и корпусных изделий, а также склад планирует построить в Раменском городском округе компания «МДМ Технология» в рамках расширения производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Объем инвестиций в проект составляет более 162 миллионов рублей. Запустить производство планируется в 2027 году, а выйти на полную мощность — в 2028 году. Тогда предприятие сможет выпускать около 4,6 тыс. единиц продукции в год», — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что благодаря новому производству в округе появился ещё около 30 рабочих мест.
Участок под строительство компания получила на льготных условиях — по областной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», отметила в свою очередь министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она также уточнила, что площадь предоставленного участка составила 4,6 га.
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