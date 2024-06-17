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В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций

17 июня 2024, 13:57
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Несколько цехов по выпуску электрооборудования, пультов управления, кабелей, металлоконструкций и корпусных изделий, а также склад планирует построить в Раменском городском округе компания «МДМ Технология» в рамках расширения производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Объем инвестиций в проект составляет более 162 миллионов рублей. Запустить производство планируется в 2027 году, а выйти на полную мощность — в 2028 году. Тогда предприятие сможет выпускать около 4,6 тыс. единиц продукции в год», — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря новому производству в округе появился ещё около 30 рабочих мест.



Участок под строительство компания получила на льготных условиях — по областной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», отметила в свою очередь министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она также уточнила, что площадь предоставленного участка составила 4,6 га.

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ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у Автоградбанка
17 июня 2024, 10:04

Фото: istock / Vladislav Zolotov

ЦБ России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Сообщается, что «Автоградбанк» нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — указано в пресс-релизе.

По количеству активов организация занимала 218 место в банковской системе РФ.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела». Кредитная организация прежде занимала 321 место в банковской системе РФ. Причина, по которой финансовый регулятор пошел на эту меру, стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность. Вкладчикам организация вернет остаток средств, однако их сумма не должна превышать более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

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Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая
17 июня 2024, 08:49

Фото: iStock/Lazy_Bear

Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен инвестировать миллиарды долларов в проект атомной электростанции в штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower. Об этом сообщает CBS News.
По словам Гейтса, он вложил в проект уже более миллиарда. Данный проект предполагает строительство атомной электростанции, где будет использоваться натриевое охлаждение реактора, а не водяное.

Уточняется, что это поможет обезопасить и удешевить процесс генерации. Запуск станции планируется к 2030 году.

Основатель Microsoft добавил, что проект позволит сконцентрировать в Штатах как можно больше атомной энергии, чтобы лишить другие государства, например КНР, шанса создавать новое ядерное оружие.

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#сша
#строительство
#оружие
#проект
#станции
#ядерное оружие
#китай
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Стали известны страны с самой доступной электроэнергией в Европе
Россия заняла пятое место в рейтинге стран с доступной электроэнергией
17 июня 2024, 02:13

Фото: iStock/vladj55

Исландия и Люксембург возглавили рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения в 2023 году. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
На пятом месте оказалась Россия, за ней следуют Молдавия и Латвия. По мнению экспертов, колебания цен на розничном рынке электроэнергии в европейских странах были не везде отрицательными.

Это связано с различной структурой производства электроэнергии, а также мерами, которые были реализованы во многих странах в период высоких цен.

Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии для поставок в Германию в следующем году упала до минимального с ноября 2021 года уровня и составила 110,18 евро за мегаватт-час.

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#поставки
#германия
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Киев получил от Запада на сто миллиардов долларов меньше, чем ему пообещали
16 июня 2024, 14:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Запад выделил Украине помощи на 100 миллиардов долларов меньше, чем обещал изначально. Информация следует из анализа РИА Новости данных Кильского института мировой экономики.
По итогам апреля текущего года объем обещанной помощи достиг 318,5 млрд долларов, однако Украина получила только 206,1 млрд. Уточняется, что промежуток в финансировании достиг 112,5 млрд долларов.

На решение макроэкономических проблем западные страны обещали передать Киеву 146,5 млрд долларов, но на деле отправили на 64,4 млрд меньше. В настоящее время сумма достигает 82,1 млрд долларов.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что военная помощь Украине станет обязательной для стран Североатлантического альянса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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Россия обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу впервые за два года
FT: Россия обогнала США по поставкам газа в Европу впервые за два года
16 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/NiseriN

Поставки российского газа в Европу в прошлом месяце впервые почти за два года превысили показатели газового экспорта США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на консалтинговую компанию ICIS.
Уточняется, что США обогнали Россию в качестве основного поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года. По данным источника, с прошлого года Штаты обеспечивали порядка двадцати процентов всего европейского газового импорта.

В мае текущего года российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа по морю превысили американские показатели США. Отметка достигла пятнадцати процентов от всех поставок в Европейском союзе, Великобритании, Швейцарии и других странах. В то время как на СПГ из США за аналогичный период пришлось лишь четырнадцать процентов.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспорт». Контракт был рассчитан до 2035 года, но при этом поставки в ФРГ прекратились в конце августа 2022 года.

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#газпром
#фрг
#контракт
#поставки
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Стало известно о пяти категориях россиян, которые смогут меньше платить за ЖКХ
Доцент Моисеев: с 1 июля пенсионеров освободят от комиссий при оплате ЖКХ
16 июня 2024, 03:18

Фото: iStock/alexialex

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев заявил, что с 1 июля некоторые россияне будут освобождены от банковских комиссий, что сделает оплату ЖКХ дешевле, передает «Прайм».
Льготы будут касаться пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, граждан в возрасте от 18 лет и старше из многодетных семей, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Юрист напомнил, что в апреле 2024 года Правительство приняло распоряжение № 1059-р, которое определило перечень льготников. Моисеев отметил, что эти категории россиян также освобождаются от штрафов за несвоевременное внесение платы.

Ранее эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репечук заявил, что россияне не могут отказаться от оплаты содержания жилья, но могут сэкономить на некоторых жилищно-коммунальных услугах. По словам эксперта, расходы в основном зависят от поведения людей и их потребительских привычек.

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#штрафы
#жкх
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Россиян предупредили о новом механизме мошенников с цифровым рублем
16 июня 2024, 02:01

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники разработали новую схему, связанную с цифровым рублем. Злоумышленники, начавшие рассылать россиянам сообщения от имени Центрального банка РФ, утверждают, что наличный и безналичный рубль стал «устаревшим форматом» и его необходимо заменить на цифровую валюту, передает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
«Для этого необходимо перевести деньги на некий спецсчет, и желательно срочно. Если не поступить так, как говорят аферисты, то деньги на банковской карте человека просто "сгорят"», – говорится в публикации.

Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает, что цифровые рубли не отменяют наличные или безналичные деньги, а предложения обменять деньги или перевести их на «безопасный счет» могут исходить только от недоброжелателей.

Ранее Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил, что в сезон отпусков мошенники разрабатывают новые приемы обмана россиян при продаже авиабилетов.

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#цифровизация
#рубль
#мвд
#полиция
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«Место для богатых»: сколько стоит попить кофе в швейцарском Бюргенштоке
Местные жители не берут кофе там, где пройдет конференция по Украине: дорого
15 июня 2024, 15:55

Фото: istockphoto/BrilliantEye

Швейцарцы пожаловались на дорогой кофе на курорте Бюргеншток, где состоится конференция по Украине, пишет РИА Новости. По мнению жителей города Штанс, Бюргеншток создан для богатых и туристов. Простые люди даже не останавливаются в курортном отеле из-за его дороговизны.
«Кофе там стоит семь франков (почти 700 рублей — Прим. ред.), зачем останавливаться там? Это место создано для богатых и туристов», – сказал 50-летний Стефан со своим 20-летним сыном.

По словам 60-летнего выходца из Португалии Жозе, в 80-е годы он, работая поваром в Бюргенштоке в течение шести лет, видел здесь много богачей и знаменитостей. В особенности мужчина отметил американцев. Для местных же, по словам Жозе, курорт очень дорогой.

«Даже я после всех этих лет больше не возвращаюсь туда», – сказал мужчина.

Конференция по Украине будет проходить в швейцарском Бюргенштоке до 16 июня.

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#украина
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Казахстан до конца текущего года экспортирует в ФРГ свыше миллиона тонн нефти
15 июня 2024, 13:10

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию. До конца года в ФРГ будет экспортировано свыше одного миллиона тонн «чёрного золота».
Информация об этом опубликована в пресс-релизе АО НК «КазМунайГаз». Сообщается, что председатель правления компании Асхат Хасенов провёл в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. На ней обсуждались вопросы экспорта карачаганакской нефти в условиях повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе.

Отмечалось, что за пять месяцев текущего года фактический объём экспорта нефти из Казахстана в Германию составил порядка 500 тысяч тонн. По прогнозам к концу года объём поставок превысит один миллион тонн.

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