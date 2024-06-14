Подмосковных предпринимателей научат вести бизнес в Бразилии

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Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар «Бразилия для профессионалов: Стратегии и возможности для бизнеса». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Предпринимателям расскажут о ведении бизнеса в одной из самых перспективных стран Латинской Америки. Участники вебинара узнают, как успешно открыть дело, каковы стратегии выхода на рынок, какие культурные и правовые особенности нужно учитывать. Спикером выступит основатель и СЕО Trade Partners Brazil Александр Шевченко», – уточнили в министерстве.Вебинар пройдёт в онлайн-формате 18 июня с 15 до 16 часов. Предварительно зарегистрироваться нужно до 18 июня на сайте.
Ссылка на подключение к вебинару придёт на электронную почту.
Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
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