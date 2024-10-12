Лицензии Минфина США на операции с группой Мосбиржи истекли

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Срок действия лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами при участии Мосбиржи, истёк сегодня, 12 октября.
То же самое относится к операциям с участием дочерних структур Мосбиржи: Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчётного депозитария (НРД). С сегодняшнего дня американским частным лицам и компаниям запрещены сделки с акциями и конвертация валют с участием указанных структур. Этот срок должен был истечь ещё в августе, но тогда его продлили.
Теперь любые ценные бумаги, находящиеся во владении физических лиц из США и хранящиеся в НРД будут рассматриваться как заблокированные. То же самое относится к дивидендам и другим доходам. Как отмечают аналитики, с точки зрения российского инвестора с 12 октября ничего не изменится: евро и доллар также останутся недоступными для торговли.
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Александр Бойцов