В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения санкций против России. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Как отметил Делягин, «не очень понятно», как проводить торги в долларах на Мосбирже. Но так как это торги внутри государства, по мнению собеседника издания, процесс будет переналажен и долги будут продолжаться.
Депутат допустил, что Мосбиржа нуждается в написании нового порядка или перемещения торгов на другую площадку.
До этого сообщалось, что что Мосбиржа не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня из-за новых санкций со стороны минфина Штатов. Акции площадки резко упали после введения рестрикций. Отмена не будет касаться других инструментов, помимо валютных пар с американским долларом и евро.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против лиц из России и Китая в связи с СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я думаю, что просто некоторое время понадобится», — заявил Делягин.
Депутат допустил, что Мосбиржа нуждается в написании нового порядка или перемещения торгов на другую площадку.
До этого сообщалось, что что Мосбиржа не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня из-за новых санкций со стороны минфина Штатов. Акции площадки резко упали после введения рестрикций. Отмена не будет касаться других инструментов, помимо валютных пар с американским долларом и евро.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против лиц из России и Китая в связи с СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак