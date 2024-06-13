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В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи

Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами
13 июня 2024, 00:06
Фото: istock / Lazy_Bear

Фото: istock / Lazy_Bear

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения санкций против России. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Как отметил Делягин, «не очень понятно», как проводить торги в долларах на Мосбирже. Но так как это торги внутри государства, по мнению собеседника издания, процесс будет переналажен и долги будут продолжаться.

«Я думаю, что просто некоторое время понадобится», — заявил Делягин.


Депутат допустил, что Мосбиржа нуждается в написании нового порядка или перемещения торгов на другую площадку.

До этого сообщалось, что что Мосбиржа не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня из-за новых санкций со стороны минфина Штатов. Акции площадки резко упали после введения рестрикций. Отмена не будет касаться других инструментов, помимо валютных пар с американским долларом и евро.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против лиц из России и Китая в связи с СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США запретят оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT
13 июня 2024, 00:17

Фото: istock / gorodenkoff

США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять некоторые услуги на территории РФ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на объявление американского ведомства.
В документе указано, что под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области IT-технологий, а также услуги информационной поддержки и облачные услуги для ряда категорий ПО. В их число попало программное обеспечение для управления предприятием и для проектирования и производства.

«Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT-консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации», — сказано в объявлении о введении новых ограничений.
Отмечается, что запрет вступит в силу с 12 сентября 2024 года

Ранее в России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом и евро
12 июня 2024, 18:18

Фото: iStock/AUDINDesign

Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на площадку.
По данным площадки, Мосбиржа обладает необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов. Уточняется, что Мосбиржа также продолжит предоставлять своим клиентам доступ ко всем сегментам.

Примечательно, что на срочном рынке торги проводятся в прежнем режиме.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более тридцати физических лиц и свыше двухсот юридических лиц. В санкционный список вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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Немецкая Uniper расторгла контракты с «Газпромом»
12 июня 2024, 11:07

Фото: istockphoto/RYosha

Немецкая компания Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспортом», сообщило издание «Коммерсантъ».
Компания приняла решение разорвать соглашение с «Газпром экспортом» после благоприятного исхода арбитражного разбирательства. Суд также постановил выплатить Uniper более €13 млрд компенсации за неисполнение поставок газа.

Контракт был рассчитан до 2035 года, однако поставки в Германию прекратились в конце августа 2022 года. Uniper сочла форс-мажор, объявленный «Газпромом», нарушением условий договора.

13 марта арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» против Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, запретив немецким трейдерам продолжать разбирательства в международных арбитражных судах.

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На Украине нелегально вывозят большую часть зерна
В Киеве признали, что теряют миллионы долларов от нелегального экспорта зерна
11 июня 2024, 23:39

Фото: istock / Henadzi Pechan

Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий признал, что государство теряет миллиарды гривен каждый год из-за недобросовестных предприятий, экспортирующих зерно. Об этом он сказал в эфире единого информационного телемарафона.
«Большинство зерна идет нелегально — не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен», — заявил Вербицкий.
Как утверждает правоохранитель, ранее попытку вывезти из Украины более 40 контейнеров сельхозпродукции удалось пресечь. Продукция была приобретена за наличные средства, а предприятие при этом уклонилось от выплаты налогов на сумму порядка 32 миллионов гривен (более 70,4 миллиона рублей),

В конце мая сообщалось, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода на 10 млн тонн превысил прошлый год. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#государство
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В Подмосковье запустят импортозамещающее производство медицинских изделий
11 июня 2024, 22:25

Фото: Istockphoto / MarinaLitvinova

Компания «Юнимед» запустит производство медицинских изделий в Одинцовском городском округе. Для этого она получит льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе Миниинвеста региона.
Фонд одобрил заявку инвестора на льготный заём по программе «Приобретение оборудования». Проект компании направлен на импортозамещение.
«Юнимед» инвестирует свыше 40 млн рублей в запуск производства шовного материала для медицинских целей. ФРП Подмосковья готов поддержать этот инвестпроект. Сумма займа превысит 13 млн рублей. Запуск производства запланирован на будущий год. Его мощность составит около 750 тыс. комплектов в год», – рассказали в ведомстве.
На предприятии планируют создать более 30 рабочих мест. Информацию о льготных займах ФРП Московской области можно найти на сайте.

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#московская область
#одинцовский городской округ
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Коломенский завод молочных продуктов повысит производительность труда на 11%
11 июня 2024, 22:03

Фото: Istockphoto / fotomy

Компания «Коломенское» расширит мощности своего предприятия в Коломне. Она стала участником нацпроекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В качестве пилотного потока выбрали производство йогуртов. Перед предприятием стоит задача сократить время процесса минимум на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и повысить производительность труда на 11%. Ожидается, что участие в нацпроекте повысит эффективность производства, сократит потери и расширит мощности завода. В результате планируется увеличить объём выпускаемой продукции», – уточнили в ведомстве.
Компания «Коломенское» специализируется на производстве натуральных молочных продуктов. В ассортименте - йогурты с различными наполнителями, молочные десерты, творог, масло, сметана и ряженка. Как напомнили в министерстве, заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал или обратившись в РЦК Московской области.

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Американская компания запретила поставки своего инсулина в РФ
Американская компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в РФ
11 июня 2024, 21:37

Фото: iStock/Vilin Visuals

Американская компания Eli Lilly прекратила поставки инсулина «Хумалог» в Россию.
Ранее поставками препарата в Россию занималась швейцарская компания Swixx BioPharma, но объемы поставок постепенно сокращались с 2021 года, пишет «Коммерсантъ». В феврале 2024 года Росздравнадзор был официально уведомлен о прекращении поставок. Несмотря на это, на рынке все еще можно найти упаковки, оставшиеся от предыдущих партий.

Российская компания «Герофарм» производит аналоги «Хумалога» и «Хумалога Микс 25» под названиями «РинЛиз» и «Ринлиз Микс 25». В 2024 году российская компания АО «Фармсинтез-Норд» также начала производство быстродействующего инсулина.

Мария Блохина, мать ребенка с диабетом и автор Telegram-канала T1D News, отметила, что многие родители считают «Хумалог» эталоном быстродействующего инсулина и готовы покупать его нелегально, несмотря на десятикратное увеличение цены — с 1,7 тыс. до 15 тыс. рублей.

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Всемирный банк снова повысил прогноз роста ВВП РФ
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ до 2,9 % в 2024 году
11 июня 2024, 18:20

Фото: iStock/macky_ch

Всемирный банк снова повысил прогноз роста ВВП РФ на 2024 год — до 2,9%.
Об этом пишет «Интерфакс». По данным организации Global Economic Prospects, российская экономика вырастет на 1,4% в 2025 году и на 1,1% в 2026 году.

Так, весной сотрудники аналитических служб прогнозировали рост ВВП России в этом году в 2,2%, в январе они же оценивали его в 1,3%.

Рост ВВП РФ в первом квартале текущего года ускорился до 5,4%, следует из данных Росстата.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников объяснил вхождение государства в топ мировых экономик.

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В Подмосковье запустят производство трансформаторных подстанций
11 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/industryview

Завод по производству трансформаторных подстанций и комплектующих к ним построит в Рузском городском округе компания «Энерготех», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания инвестирует в новое производство 55 миллионов рублей. Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки: запуск производства намечен уже на следующий год», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на заводе появится более 20 рабочих мест для жителей округа.

В министерстве уточнили, что на заводе «Энерготех» будут производить комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 16 до 1600 кВа, а также блочные подстанции и комплектующие к ним. В год планируется выпускать до 150 единиц продукции.

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