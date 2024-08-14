Мосбиржа приостановила торги

Фото: istockphoto/Lemon_tm
Торги на фондовом рынке с 16:18 приостановила Мосбиржа, сказано в сообщении площадки. Отмечено, что, когда торги возобновятся, об этом дополнительно сообщат. Что послужило причиной приостановки не уточняется.
Ранее сообщалось, что Минфин США продлил до 12 октября возможность заключать сделки с Мосбиржей, а также с российскими Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Предыдущая генеральная лицензия властей США позволяла проводить данные операции до 13 августа. Вопрос о дальнейшем продлении пока считается открытым.
Санкции против финансовых организаций России появились на фоне спецоперации на Украине.
Читайте также:
Экономист Лежава назвал настоящую причину повышения ключевой ставки ЦБ
Минфин России предупредил страны G20 о системном долговом кризисе в мире
ЦБ с Минфином обсуждают создание платежной системы стран-участниц БРИКС
Никита Кротов