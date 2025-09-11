«Л'Ореаль» попытается взыскать с таможенного управления 896 миллионов рублей
Компания «Л'Ореаль» подала иск в арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с Центрального таможенного управления 896 миллионов рублей. Информация об этом есть в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 8 сентября. К рассмотрению иск еще не был принят. Спор вытекает из административных правоотношений. О том, какие именно претензии компания имеет к таможенному управлению, не уточняется.
Единственным акционером АО «Л'Ореаль» является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Установленный капитал фирмы превышает 498 миллионов рублей.
