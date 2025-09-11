«Л'Ореаль» попытается взыскать с таможенного управления 896 миллионов рублей

11 сентября 2025, 10:46

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Компания «Л'Ореаль» подала иск в арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с Центрального таможенного управления 896 миллионов рублей. Информация об этом есть в картотеке арбитражных дел.