Суд вынес приговор мошенникам, похитившим 50 миллионов рублей с мобильных приложений

11 сентября 2025, 10:12

Мошенники получили до 14 лет за хищение средств с приложений умерших абонентов

Фото: iStock/simpson33

Бутырский суд Москвы осудил участников организованного преступного сообщества, которые украли более 50 миллионов рублей с мобильных счетов умерших абонентов. Мошенники получили наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет, а также штрафы от 250 до 400 тысяч рублей.