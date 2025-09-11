Суд вынес приговор мошенникам, похитившим 50 миллионов рублей с мобильных приложений
Бутырский суд Москвы осудил участников организованного преступного сообщества, которые украли более 50 миллионов рублей с мобильных счетов умерших абонентов. Мошенники получили наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет, а также штрафы от 250 до 400 тысяч рублей.
По информации РИА Новости, среди участников группы были работники мобильных операторов и банковских учреждений. Они использовали доступ к базам данных для получения информации о датах смерти абонентов. Затем мошенники перевыпускали сим-карты, что позволяло им входить в мобильные приложения жертв и похищать деньги. ФСБ и МВД пресекли преступную деятельность группы. В отношении осужденных возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.
