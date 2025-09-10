Тулячка отсудила 30 тысяч рублей за отсутствие обещанного алкоголя в отеле

10 сентября 2025, 21:43

Фото: iStock/Vershinin

Жительница Тулы отсудила 30 тысяч рублей у туроператора за отсутствие алкоголя в отеле, где ей был обещан отдых по системе «всё включено». Об этом сообщает ГТРК Тула.