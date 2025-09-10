Тулячка отсудила 30 тысяч рублей за отсутствие обещанного алкоголя в отеле
Жительница Тулы отсудила 30 тысяч рублей у туроператора за отсутствие алкоголя в отеле, где ей был обещан отдых по системе «всё включено». Об этом сообщает ГТРК Тула.
Женщина приобрела путёвку в ОАЭ через турагентство «Центр отдыха», рассчитывая на стандартный «All Inclusive» с включённым алкоголем. Однако по приезде оказалось, что отель не предоставляет алкогольных напитков вообще, ссылаясь на внутренние правила и специфику страны.
Не получив ожидаемого бокала вина или коктейля у бассейна, туристка подала иск в Привокзальный районный суд Тулы с требованием компенсировать ей моральный ущерб за недостоверную информацию о туре.
Суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 10 тысяч рублей штрафа за нарушение прав потребителя.
При этом в решении указано, что туроператор в целом исполнил свои обязательства, так как отель соответствовал заявленной категории и уровню сервиса.
Читайте также: