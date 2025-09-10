Постпредство России выступило к ООН с одним требованием

10 сентября 2025, 14:44

Исаков: Россия требует от УВКПЧ ООН доказательств преступлений в Буче

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Россия требует от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления представить доказательства причастности Москвы к преступлениям в Буче в апреле 2022 года.