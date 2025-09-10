Постпредство России выступило к ООН с одним требованием
Россия требует от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления представить доказательства причастности Москвы к преступлениям в Буче в апреле 2022 года.
С соответствующим заявлением, по данным ТАСС, выступил представитель РФ Артём Исаков на 60‑й сессии Совета ООН по правам человека. Исаков отметил, что за последние три года со стороны Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) звучат лишь «политизированные нападки и обвинения», при этом российской стороне не предоставляют списки жертв и протоколы судебно‑медицинских экспертиз.
В связи с этим он вновь потребовал от господина Тюрка и УВКПЧ либо передать имеющиеся сведения по инциденту, либо официально отозвать и опровергнуть публикации и доклады, возлагающие вину за события в Буче на Россию.
Ранее, 4 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что постоянное представительство России при ООН направило письмо генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с указанием на необоснованную задержку ответа по событиям в Буче в 2022 году.
