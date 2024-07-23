«Лукойл» переоформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся по «Дружбе»

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Как стало известно «Интерфаксу», нефть «Лукойла», которая ранее доставлялась в Венгрию и Словакию через Украину, теперь оформляется для других направлений.
По словам источника, компания не возобновляла поставки нефти в эти европейские страны в июле текущего года. Нефть отправляется в соответствии с заявками, которые были приняты к транспортировке.
Также собеседник журналистов предположил, что в настоящее время ведутся консультации о закупках нефти на границе России и Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поднимет вопрос о действиях Украины в ЕС. Накануне глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов отметил, что объёмы «Лукойла» заменили другими поставщиками и нефтепровод «Дружба» работает как обычно.
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Также собеседник журналистов предположил, что в настоящее время ведутся консультации о закупках нефти на границе России и Украины.
«Лукойл» — крупный поставщик углеводородов как в Венгрию, так и в Словакию. Страны проводят консультации после остановки транзита по нефтепроводу «Дружба». В середине месяца они прекратили получать нефть от российской компании из-за ужесточения санкций против неё со стороны Украины», — поделились в издании.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поднимет вопрос о действиях Украины в ЕС. Накануне глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов отметил, что объёмы «Лукойла» заменили другими поставщиками и нефтепровод «Дружба» работает как обычно.
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Мира Полтева