Россиян предупредили о возможном снижении продаж автомобилей





«Ситуацию могут осложнить растущие ставки по кредитам, утилизационный сбор и проблемы с ввозом иномарок. Несмотря на это, на российском авторынке наблюдается оживление. Существует два возможных сценария развития событий. Согласно оптимистичному прогнозу, по итогам года будет продано 1,65 миллиона автомобилей. В то же время, по пессимистичному сценарию, этот показатель составит 1,3 миллиона», — подчеркнули в издании.









Национальный агентство промышленной информации предлагает немного иной прогноз. По их мнению, в этом году россияне приобретут только 1-1,2 миллиона автомобилей.





В России снизились продажи легковых машин с пробегом до 2,75 миллиона единиц. Расходы россиян на покупку автомобилей в первом полугодии 2022 года составили 6,93 трлн рублей. Из этой суммы 37%, или 2,59 трлн рублей, было потрачено на покупку новых автомобилей.