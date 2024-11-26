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Лут: в России можно было бы выращивать бананы

Фото: iStock/ itsten

Фото: iStock/ itsten

На международном форуме Финансового университета министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что на территории России было бы возможно выращивать бананы, но на данный момент это экономически невыгодно.
По словам Оксаны Лут, в министерстве уже задумываются над способами. К примеру, в Казахстане, который министр сельского хозяйства Российской Федерации посещала в недавнее время, бананы выращивают в теплицах.

«Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — подчеркнула чиновница.



Оксана Лут обратила внимание, что на начальных этапах необходимо поработать с технологиями, хотя в приоритете у правительства иные задачи. На данный момент предпочтение отдаётся выполнению задачи, которую поставил президент Владимир Путин — увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса. Оксана Лут назвала ключевым пунктом выращивание пшеницы.

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В России проведут онлайн-форум по цифровизации трудовых отношений
26 ноября 2024, 12:58

Фото: istockphoto.com/Weerayut Chaiwanna

Онлайн-форум по теме «2024-2030: Новый формат взаимодействия Государство —Работодатель — Работник. Цифровизация трудовых отношений. Отмена моратория» будет проходить 16 и 17 декабря, для участия приглашаются представители госучреждений, юридические и физические лица, сообщает пресс-служба центра аудита охраны труда «Лидер».
«Спикерами форума станут представители Роструда, а также первый зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов и представители центра аудита охраны труда «Лидер», — говорится в сообщении.
Организаторы форума напоминают, что надзор в сфере охраны труда переходит в электронную форму и становится остью прозрачным, а также о том, что с 1 января будущего года отменяется мораторий на проверки и вводится реестр недобросовестных работодателей. В ходе форума эти вопросы будут рассматриваться подробно и всесторонне.

По итогам форума каждый участник получит цифровое удостоверение о повышении квалификации, видеозапись форума, пошаговый алгоритм перевода кадровой службы на новые правила, а также консультационную поддержку в течение месяца.

Полная информация о предстоящем онлайн-форуме и условиях участия в нём размещена по ссылке.

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#труд
#форум
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#россия
#роструд
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В России увеличат лимит на семейную ипотеку в 2025 году
Минфин РФ: лимит на семейную ипотеку на 2025 год увеличат на 2,4 трлн рублей
26 ноября 2024, 12:44

Фото: iStock/Diy1

Минфин России сообщил об увеличении лимита на ипотеку на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что лимит для банков в рамках семейной ипотеки на предстоящий год будет увеличен на 2,4 триллиона рублей. При этом на текущий год неиспользованный банками лимит составляет 390 миллиардов рублей.

В сообщении уточняется, что на данный момент в рамках льготной программы «Семейная ипотека» действует общий лимит до конца этого года в размере 6,25 триллиона рублей, в числе которых также неиспользованный банками лимит в 390 миллиардов. Средства распределяются между банками оператором программы «ДОМ.РФ», исходя из заявленного спроса.

В настоящее время Минфин совместно с программой разрабатывают новые механизмы распределения лимитов. Они будут оснащены автоматической системой выдачи кредитов банками при наличии объёма неиспользованных лимитов.Механизмы начнут действовать с 15 декабря.

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#экономика
#семейная ипотека
#деньги
#минфин
#россия
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Курс доллара превысил 105 рублей
Forex: курс доллара превысил 105 рублей, а евро – 110 рублей
26 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/MicroPixieStock

В начале торгового дня вторника, 26 ноября, рубль продолжает снижаться в сравнении с основными мировыми валютами. По данным рынка Forex доллар превысил 105 рублей, а евро – 110 рублей.
Отмечается, что такая динамика подтверждается торгами на межбанковском рынке. Курс доллара на них также преодолел отметку в 105 рублей.

Вместе с тем юань на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 14,5 рубля, а индекс Мосбиржи, который отражает динамику национального фондового рынка, снизился до минимального показателя в 2504 пункта с мая 2023 года.

Днём ранее Банк России поднял курс доллара до 103,79 рубля, а евро – до 108,87 рубля. Если до конца дня такая динамика сохранится, то обе валюты подорожают более чем на рубль.

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#евро
#рубль
#экономика
#индекс
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Воробьёв назвал главные составляющие экономической политики Подмосковья
26 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto.com/Nordroden

Экономика Московской области является одной из самых мощных в России. О том, из чего складывается экономическая политика региона, рассказал его губернатор Андрей Воробьёв в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета.
Большое значение для экономической успешности Подмосковья имеет поддержка малого и среднего бизнеса.

«У нас в доле доходов деятельность малого и среднего бизнеса составляет 30% бюджета. И четверть валового регионального продукта — это тоже малый и средний бизнес. Поэтому внимание, поиск, забота, ориентированность на малый и средний бизнес имеет принципиально важное значение», — сказал Андрей Воробьёв.
Хороший результат показывают также индустриальные парки.

«Смысл 70 индустриальных парках, которые работают в разных городских округа, заключается в том, что инвестор приходит, по сути, на всё готовое. У него есть полное представление о том, сколько электричества, какой газ, какие дороги, то есть удобная инфраструктура. Всё это является очень весомым конкурентным преимуществом. Тем более, когда существуют государственные программы поддержки. Тогда туда «приземляются» компании, которые обладают высокой добавленной стоимостью», — пояснил глава региона.
Развитию экономики помогает также цифровизация всей бюрократической составляющей бизнеса.

«Ещё одним важным слагаемым для каждого, кто начинает бизнес, является оформление и прохождение всех бюрократических согласований. У нас этим занимается один офис, и выход на стройку для предпринимателя сейчас занимает 8 месяцев. А начинали мы с трёх лет. Всё это происходит «в цифре», физически приходить не надо. Эта цифровая трансформация имеет очень важное значение, потому что другие скорости, не «застреваешь» на низком старте, а реализуешь свою программу», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Кроме того, в Московской области реализуются программы по поддержке импортозамещения, что делает регион более привлекательным для инвесторов. При этом продолжают работать подразделения иностранных компаний.

«Подразделения зарубежных компаний в Подмосковье были одними из самых прибыльных по миру. Их у нас порядка 200, большинство продолжает работать. Часть из них перешла в другие надёжные руки, они продолжают производить продукцию и радуют нас своими показателями. Поэтому мы ждём инвесторов, мы стараемся делать всё, чтобы компании, которые ведут у нас бизнес, работали с прибылью», — подытожил Андрей Воробьёв.
IX Международный форум Финансового университета стартовал во вторник, 26 ноября. В этом году его тема: «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рыку».

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Ozon захотел «перебраться» с Кипра в Россию
Акционеры Ozon 27 декабря обсудят редомициляцию с Кипра в РФ
26 ноября 2024, 06:08

Фото: iStock/Anastasiia Burlakova

Ozon вынес на голосование акционеров вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию. Обсуждение состоится 27 декабря, как сообщает на сайт компании.
В рамках этой инициативы предлагается зарегистрировать компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области в статусе международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»).

Как отметили в пресс-службе, Ozon два с половиной года анализировал возможные стратегии для устойчивого развития в условиях геополитической и экономической нестабильности. Решение о редомициляции станет частью долгосрочной адаптации бизнеса.

Ранее журнал Forbes включил Ozon в тройку самых убыточных компаний России. По данным МСФО, чистый убыток маркетплейса за 2023 год составил 42,7 миллиарда рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Ozon с 1 ноября уберет возможность оплаты почти всех товаров при получении.

Компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск.

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#бизнес
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В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества
Депутат Гаврилов: рефинансирование кредитов связано с риском мошенничества
26 ноября 2024, 05:31

Фото: iStock/Maksim Kamyshanskii

Рефинансирование кредитов может быть сопряжено с серьезными рисками, включая мошенничество и финансовую невыгодность, передает РИА Новости.
Как сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, на рынке действует множество недобросовестных посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов, но часто исчезают с предоплатой или предлагают запутанные и невыгодные условия.

Даже при снижении ежемесячных платежей общая переплата по новому кредиту может значительно вырасти, особенно если разница в процентных ставках с текущими займами составляет менее двух пунктов.

Еще одной проблемой является объединение залоговых кредитов, таких как ипотека или автокредит, что лишает заемщика гибкости в управлении платежами. Это создает риск потери имущества при финансовых затруднениях.

Гаврилов также отметил сложности с оформлением рефинансирования, включая сбор документов, получение справок об остатке задолженности и возможные штрафы за досрочное погашение. Банки могут отказать в объединении кредитов, если у заемщика есть просрочки или до окончания срока займа осталось несколько месяцев.

Эксперт подчеркнул, что прежде чем принимать решение о рефинансировании, необходимо просчитать выгоды и учесть дополнительные затраты.

«Перед принятием решения об объединении кредитов крайне важно тщательно просчитать все варианты, учесть все возможные дополнительные расходы и оценить реальную выгоду от рефинансирования», — сказал Гаврилов.
Во многих случаях продолжение выплаты текущих кредитов может оказаться более разумным вариантом.

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Reuters: «Газпром» перестал поставлять газ Австрии после отбора ею газа без оплаты
25 ноября 2024, 22:52

Фото: iStock/ Lari Bat

После того, как австрийская OMV «арестовала» поставленное российское топливо в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда, «Газпром» перестал поставлять ей газ, проинформировало Reuters.
По информации трех источников агентства, OMV заблокировала поставки газа за октябрь на сумму 230 миллионов евро. Подчёркивается, что это первый случай, когда страна Евросоюза не оплатила поставленное «Газпромом» топливо. В российской компании расценили действия OMV как неуплату за поставки.

13 ноября OMV выиграла в Германии арбитражное дело против «Газпром экспорт» на 230 миллионов евро в связи с приостановкой поставок топлива из Российской Федерации осенью 2022 года. Через три дня «Газпром» прекратил поставки газа компании из Австрии.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию.

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#австрия
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Экономист Веденеева: Ситуация с ипотекой в РФ может улучшиться в следующем году
25 ноября 2024, 20:05

Фото: istockphoto/simpson33

Ситуация с ипотекой в России может улучшиться для заёмщиков в 2025 году. Такой прогноз относительно динамики на рынке сделала финансовый советник Анна Веденеева.
В беседе с РИАМО она допустила, что Банк России в следующем году понизит ключевую ставку. По словам экономиста, это сделает кредиты на жильё более доступными для россиян. Кроме того, в стране продолжают работать программы льготной ипотеки. Ситуация может измениться и на самом рынке недвижимости, считает эксперт.

Веденеева указала, что сохранение высокого спроса на жильё может способствовать росту цен и, как следствие, увеличению ставок. Если же на рынке недвижимости начнётся некоторое охлаждение, это даст возможность заёмщикам получить более выгодные условия, заключила экономист.

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#эксперт
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#кредиты
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#банк россии
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В Подмосковье резко вырос спрос на свежую капусту
25 ноября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Спрос на свежую капусту в Московской области вырос в середине осени почти на 30%, специалисты связывают такой скачок с началом сезона соления и квашения этого овоща, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В октябре жители Московской области стали покупать свежую капусту значительно чаще, чем месяцем ранее: спрос относительно сентября вырос на 28%», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что для квашения лучше всего использовать белокочанную капусту средних или поздних сроков созревания. Кочан должен быть крепким и плотным, листья тонкими и упругими, а разрез — белым. Лучшими для квашения считаются сорта капусты «Зимняя», «Подарок», «Московская поздняя» и «Белоснежка».

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#спрос
#московская область
#подмосковье
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