Лут: в России можно было бы выращивать бананы

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На международном форуме Финансового университета министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что на территории России было бы возможно выращивать бананы, но на данный момент это экономически невыгодно.
По словам Оксаны Лут, в министерстве уже задумываются над способами. К примеру, в Казахстане, который министр сельского хозяйства Российской Федерации посещала в недавнее время, бананы выращивают в теплицах.
Оксана Лут обратила внимание, что на начальных этапах необходимо поработать с технологиями, хотя в приоритете у правительства иные задачи. На данный момент предпочтение отдаётся выполнению задачи, которую поставил президент Владимир Путин — увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса. Оксана Лут назвала ключевым пунктом выращивание пшеницы.
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«Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — подчеркнула чиновница.
Оксана Лут обратила внимание, что на начальных этапах необходимо поработать с технологиями, хотя в приоритете у правительства иные задачи. На данный момент предпочтение отдаётся выполнению задачи, которую поставил президент Владимир Путин — увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса. Оксана Лут назвала ключевым пунктом выращивание пшеницы.
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Ольга Енгалычева