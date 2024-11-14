Шведский министр Бранберг заявила, что боится бананов

Фото: istockphoto/ LightStock
Шведский министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает «бананофобией» и поэтому запретила коллегам приносить бананы на мероприятия, проинформировал Expressen.
«Брандберг страдает самой странной в мире фобией (...) "Бананофобия" вынуждает ее коллег и сотрудников заранее проверять, что в местах, которые она будет посещать, нет бананов», — подчёркивает издание.
Ещё газета поделилась выдержками из электронных писем сотрудников Брандберг. В них коллеги шведского министра неоднократно просили проверять помещения из-за ее фобии. К примеру, они связывались со Шведским судебным агентством по этой просьбе. Они ссылались на «сильную аллергию» Бранберг.
Издание обратила внимание на то, что на самом деле у Брандберг нет аллергической реакции на эти фрукты. Министр отказалась обсуждать с журналистами Expressen разумность своих требований, но отметила, что ей оказывают профессиональную помощь в связи с «бананофобией».
Читайте также:
Глава АКОРТ Караваев объяснил рост поставок бананов в Россию
Цены на бананы в мире ждет небывалый рост
Врач Елисеев заявил об опасности бананов для почек
Ольга Енгалычева