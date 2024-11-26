В Минсельхозе назвали страну с самыми доступными продуктами питания

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Глава Минсельхоза России Оксана Лут сравнила доступность продуктов питания в разных странах мира. Её слова приводит ТАСС.
Она заявила, что государством с самыми доступными продуктами питания по паритету покупательной способности стала Россия. В связи с этим, страна может прокормить своих граждан и видит огромный потенциал для отправки продовольствия в другие государства за счёт конкуренции.
Также Лут напомнила, что Россия располагается на третьем месте в мире в рейтинге по объёмам поставок продовольствия в натуральном выражении. Министр отметила, что тщательная работа с технологиями позволит стране выйти и на второе, и на первое место.
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