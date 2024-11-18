В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%

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В текущем году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передает «Газета.Ru».
«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50% до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», — пояснил Антонов.
По его словам, высокая инфляция будет и далее снижать реальные доходы россиян. Особенно сильно это будет заметно в регионах, где зарплаты значительно отличаются от столичных.
Антонов пояснил, что при расчёте официальной инфляции берётся усреднённая потребительская корзина. Она может значительно отличаться от реальных расходов большинства россиян.
Эксперт подчеркнул, что разница особенно заметна для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости. Цены на них растут быстрее общего уровня инфляции, уточнил он.
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