Люберецкая сыроварня в два раза увеличит выпуск сыров благодаря господдрежке

Фото: Наталья Лымарь
Сыроварня DolceLatte в Люберцах, выпускающая сыры по итальянским рецептам, планирует в два раза, в реализации планов бизнесу помогают государственные субсидии, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
«Мы не вынимаем оборотные деньги из своих средств, нам субсидирует 50 % стоимости купленного оборудования федеральный бюджет», — пояснил предприниматель и владелец DolceLatte Кирилл Шаршуков.Сейчас в люберецкой сыроварне за одну смену выпускают полтонны продукции. Главные покупатели сейчас — это различные рестораны и специализированные сырные лавки, но скоро продукция DolceLatte должна появиться в супермаркетах.
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