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Люберецкая сыроварня в два раза увеличит выпуск сыров благодаря господдрежке

06 февраля 2024, 16:20
Фото: Наталья Лымарь

Фото: Наталья Лымарь

Сыроварня DolceLatte в Люберцах, выпускающая сыры по итальянским рецептам, планирует в два раза, в реализации планов бизнесу помогают государственные субсидии, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.

«Мы не вынимаем оборотные деньги из своих средств, нам субсидирует 50 % стоимости купленного оборудования федеральный бюджет», — пояснил предприниматель и владелец DolceLatte Кирилл Шаршуков.
Сейчас в люберецкой сыроварне за одну смену выпускают полтонны продукции. Главные покупатели сейчас — это различные рестораны и специализированные сырные лавки, но скоро продукция DolceLatte должна появиться в супермаркетах.

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На территории ОЭЗ «Дубна» построят лабораторию по анализу препаратов для лечения астмы
06 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Лабораторию для анализа готовой продукции создаст компания ПСК «Фарма», производящая лекарства, на территории своего производственного комплекса в особой экономической зоне «Дубна». Для этого планируется реконструировать одно из производственных помещений. Разрешение на эти работы выдал Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В лаборатории планируется исследовать пульмонологические препараты, которые используются при терапии астмы и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). ПСК «Фарма» выпускает около 20 наименований таких лекарств», — отмечается в сообщении.
Площадь лаборатории составит 5 тысяч кв. м, реконструкцию планируется завершить к началу осени текущего года. Инвестиции в проект составляют 250 млн рублей.

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#оэз «дубна»
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#фармацевтика
#подмосковье
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На новом заводе металлоконструкций в Подольске появится 40 рабочих мест
06 февраля 2024, 14:38

Фото: iStock/cookelma

Дополнительно 40 рабочих мест появится в городском округе Подольск после запуска нового завода по производству металлоконструкций и оборудования для водоснабжения, сейчас стартовало строительство производства, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят 40 млн рублей. Завод площадью более 1000 квадратных метров будет построен на участке 0,8 га. Реализация проекта позволит создать 40 рабочих мест», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
Открыть новый завод планируется в 2025 году, там будут выпускать модульные сооружения для очистных сооружений и водозаборных узлов, конструкции для скважин, резервуары и ёмкости. Инвестор — компания «МАС».

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#завод
#строительство
#рабочие места
#екатерина зиновьева
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«Роснано» собирается обанкротить производителя «гибких планшетов»
АО «Роснано» запустило процедуру банкротства производителя «гибких планшетов»
06 февраля 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Gorodenkoff

«Роснано» инициировало процедуру банкротства компании по производству устройств на основе так называемой «гибкой электроники». Документы проверки ООО «Пластик Лоджик» уже переданы в правоохранительные органы.
Согласно сообщению, опубликованному на интернет-портале Федресурс, данные действия связаны с изначально завышенными оценками перспектив восстановления платёжеспособности компании, в чём убедились аудиторы «Роснано». Инвестор в лице главенствующей фирмы, каковой и является инициатор процедуры банкротства, решил инициировать данное мероприятие с целью частичного возврата изначальных вложений, а также чтобы не нарушать нормы налогового законодательства.

Говоря простым языком, данное предприятие более не выглядит перспективным и отчасти является даже убыточным. Напомним, в 2010-2012 годах АО «Роснано» инвестировало 7,1 млрд рублей в разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic из Ирландии, получив 43,84% его акций.

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#банкротство
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В Подмосковье провели нетворкинг для женщин-предпринимателей
06 февраля 2024, 11:44

Фото: Ольга Шеметова

«Продать след самолета в воздухе»: в Пушкино прошел большой нетворкинг для женщин-предпринимателей. Об этом сообщил корреспондент.
Нетворкинг «Предприниматели в 2024 году» проходил ТРЦ «Акварель». В рамках мероприятия участникам была предоставлена возможность узнать о тенденциях бизнес-проектовна текущий год, а также пообщаться с коучами и наставниками и зарядиться мотивацией для открытия своего дела.

«Наш нетворкинг посетило около 50 человек, так как многие ищут площадки, где можно рассказать о себе. На нем мы создали микс из мероприятий, у каждого из которых была своя задача. Центральным действом стала бизнес-игра на прокачку своих предпринимательских навыков: продажи, реклама, самопрезнтация. Многие остались после мероприятия для установления взаимовыгодных контактов, партнерства и сотрудничества, в том числе наши гости из Балашихи и Мытищ», – рассказала лидер сообщества «Нежный бизнес» Екатерина Гущина.

Стоит отметить, что по итогам программы участники смогли повысить свои навыки в взаимодействии с другими предпринимателями и умело продавать свои продукты другим людям.

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#бизнес
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#предприниматели
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В Подмосковье до конца февраля проведут более 160 ярмарок
06 февраля 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

163 ярмарки проведут в 40 городских округах Московской области до конца февраля, посетители смогут приобрести фермерскую продукцию и сувениры ручной работы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На подмосковных ярмарках продаётся натуральная молочная продукция, рыбные и мясные деликатесы, кондитерские изделия, а также изделия народных мастеров. На всех ярмарках в регионе местным производителям предоставляются льготные места», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Главной темой февральских ярмарок станет День защитника Отечества. Большинство ярмарок в последний месяц зимы будет организовано в городском округе Красногорск — 19. На втором месте по количеству ярмарок округ Щёлково – там их будет десять, а на третьем — Зарайск, где устроят восемь ярмарок.

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#подмосковье
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Малый и средний бизнес Подмосковья приглашают на обучение экспортной работе
06 февраля 2024, 10:21

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Образовательный акселератор «Экспортный форсаж» стартует в Московской области, программа предназначена для компаний малого и среднего бизнеса. Сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«В программу входит обучение основам экспортной работы и международного бизнеса. Кроме того, специалисты дадут практические знания и помогут составить план вывода продукции на экспорт», — говорится в сообщении.
Стать участниками образовательного акселератора смогут как действующие экспортёры, так и компании, ещё не выходившие на международный рынок. При этом все компании должны быть зарегистрированы на территории Подмосковья, работать не менее трёх лет с выручкой от 50 млн рублей и иметь товар на экспорт.

Обучение проводит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в очном и заочном формате. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке. Количество мест ограничено. Старт проекта — 27 февраля.

Подробности можно узнать у куратора проекта Дианы Габитовой по телефону: 8 (906) 831-23-14.

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#московская область
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Министр финансов ФРГ Линднер заявил, что Германия становится беднее
06 февраля 2024, 09:11

Фото: iStock/arsenisspyros

Германия становится все беднее, так как не может обеспечить собственный экономический рост. Такое заявление сделал министр финансов страны Кристиан Линднер. Его слова передает Bloomberg.
«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», — заявил Линднер.

Издание отмечает, что подобная информация, предоставленная министром, является свидетельством трудного положения немецкой экономики. Рост экономики в Германии прогнозируется слабым уже второй год после пандемии. Лиднер подчеркнул, что правительство должно сделать выводы из данного анализа.

Ранее министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что экономика Германии стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. По словам Хабека, немецкая экономика находится в затруднительном положении из-за зависимости от топлива из РФ, а также из-за увеличения цен на энергию. Сообщается, что отрицательное влияние на экономику Германии оказывает нестабильность на мировых рынках.

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#фрг
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Экономист Лобода: Отмена налога на длинные вклады может помочь сдержать инфляцию
05 февраля 2024, 18:35

Фото: istockphoto.com/prim91

Экономист Андрей Лобода заявил, что отмена налога на длинные вклады может помочь, в том числе, в сдерживании инфляции.
Эксперт считает, такой законопроект могут принять уже в этом году.

«Эта мера стимулирует долгосрочные сбережения, может отчасти помочь в сдерживании инфляции и поможет многим россиянам сформировать на будущее «подушку финансовой безопасности». Так что для государства будет выгодно принять такой закон», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Лобода.

Кроме этого, по его мнению, такая мера приведёт к увеличению количества таких вкладов в банках. При этом, Лобода подчеркнул, что долгосрочные вклады будут привлекательнее при укрепляющемся рубле.

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#эксперт
#закон
#вклады
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Финансист Бабин объяснил ослабление рубля
05 февраля 2024, 18:23

Фото: istockphoto.com/Larisa Rudenko

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что на ослабление рубля оказали влияние дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, а также информация о продаже бизнеса «Яндекс».
«В то же время импорт остаётся на относительно высоком уровне, а возросшие бюджетные расходы не позволяют сохранять курс рубля на текущих значениях или выше без слишком быстрого расходования Фонда национального благосостояния. Влияние сделки по «Яндексу» на российский валютный рынок будет растянуто во времени, в том числе благодаря принятым ранее властями мерам по сглаживанию эффекта от подобных сделок для курса рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предостерегает, что после укрепления рубля в январе, в последний месяц зимы мы можем столкнуться с его ослаблением до отметки 95 рублей за доллар.

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#доллар
#евро
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