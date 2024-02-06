«Роснано» собирается обанкротить производителя «гибких планшетов»

Фото: istockphoto/Gorodenkoff
«Роснано» инициировало процедуру банкротства компании по производству устройств на основе так называемой «гибкой электроники». Документы проверки ООО «Пластик Лоджик» уже переданы в правоохранительные органы.
Говоря простым языком, данное предприятие более не выглядит перспективным и отчасти является даже убыточным. Напомним, в 2010-2012 годах АО «Роснано» инвестировало 7,1 млрд рублей в разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic из Ирландии, получив 43,84% его акций.
Читайте также:
В подложном заявлении о банкротстве СПб Биржи указаны долги в 435 млн рублей
В России ожидают всплеск банкротства в 2024 году
«Роснано» судится с компанией Льва Лещенко
Александр Бойцов