Малый и средний бизнес обеспечивают треть поступлений в подмосковный бюджет

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают 33% налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста региона.
«За последние пять лет вес МСП в подмосковной экономике значительно вырос. Если в 2019 году на долю сектора приходилось чуть более пятой части всех поступлений в региональный бюджет, то по итогам 2023-го на МСП приходится уже треть. В денежном выражении это 440 млрд рублей. За пять лет сумма выросла в 2,3 раза», – отметили в министерстве.Там подчеркнули, что увеличение доли поступлений от МСП в региональном бюджете связано не с ростом налогов, а с активным развитием сектора малого и среднего предпринимательства.
Как отметили в подмосковном Мининвесте, условия для бизнеса в Московкой области обеспечиваются активной поддержкой предпринимателей. Её оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Всю информацию о мерах господдержки бизнеса можно найти на региональном инвестпортале.
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