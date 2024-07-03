Воробьёв: каждый пятый килограмм российского сыра производят в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область увеличила долю производства сыра от общего объёма, производимого в России, до 20%, а в Центральном федеральном округе – до 37%.
Регион уверенно удерживает лидирующие позиции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, регион планирует не просто удержать эту позицию, но и сделать прочнее.
При создании в Подмосковье сырных производств предусмотрены такие меры поддержки, как налоговые льготы, возмещение капитальных затрат, затрат на создание инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования для маркировки, льготные кредиты и займы, предоставление земли без торгов на льготных условиях, субсидии на оборудование. Подробнее об этом можно узнать на инвестиционном портале Московской области.
В последние годы в регионе сформировалось собственное импортозамещающее сыроделие. Оно охватывает не только традиционные массовые виды, такие, как российский, пошехонский сыры, Гауда, но и изысканные виды – бри, дорблю, камамбер, твёрдые сорта со сроком созревания год.
В Подмосковье каждый год проходит традиционный гастрономический фестиваль, на котором продукцию представляют фермеры из многих российских регионов.
Растёт популярность агротуризма. Гости ферм могут посетить дегустационные залы и даже принять участие в производстве сыра.
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«Президент поставил масштабную задачу обеспечить продовольственную безопасность, поддерживать отечественный пищепром и АПК. Подмосковье удерживает высокие позиции по разным видам продукции, включая сыр. Инфраструктура для сырного кластера, подбор резидентов, грантовая поддержка сыроваров – всё это всё позволяет нам на уже три года оставаться лидерами по производству сыра», – отметил губернатор.
По его словам, регион планирует не просто удержать эту позицию, но и сделать прочнее.
«В 2023 году мы произвели 154 тыс. тонн сыра, в том же темпе идём и в этом году. За первые пять месяцев изготовлено свыше 71,5 тыс. тонн. При этом увеличивается доля подмосковного сыра в общем объёме его производства как в Центральном федеральном округе, так и в целом в России. Каждый пятый килограмм отечественного сыра сейчас производится в Подмосковье. Мы продолжим поддерживать фермеров, занимающихся молочным животноводством», – заверил Воробьёв.В Московской области развиваются крупные производства сыра и частные сыроварни. Успешно действует первый завод сырного кластера в городском округе Дмитровский – ООО «Сыровар». Он специализируется на выпуске твёрдых сортов. В числе других крупных региональных производителей – АО «Озерецкий молочный комбинат» в Дмитровском, Истринская сыроварня Олега Сироты, сыроварня «Сыр&Beer» в Королёве, ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском.
При создании в Подмосковье сырных производств предусмотрены такие меры поддержки, как налоговые льготы, возмещение капитальных затрат, затрат на создание инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования для маркировки, льготные кредиты и займы, предоставление земли без торгов на льготных условиях, субсидии на оборудование. Подробнее об этом можно узнать на инвестиционном портале Московской области.
В последние годы в регионе сформировалось собственное импортозамещающее сыроделие. Оно охватывает не только традиционные массовые виды, такие, как российский, пошехонский сыры, Гауда, но и изысканные виды – бри, дорблю, камамбер, твёрдые сорта со сроком созревания год.
В Подмосковье каждый год проходит традиционный гастрономический фестиваль, на котором продукцию представляют фермеры из многих российских регионов.
Растёт популярность агротуризма. Гости ферм могут посетить дегустационные залы и даже принять участие в производстве сыра.
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Лора Луганская