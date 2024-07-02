Промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Промышленное производство в Московской области в январе – мае 2024-го выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%.
Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По её словам, по традиции высокий темп роста – в производстве компьютеров, а также электронных и оптических изделий. Там показатель увеличился на 10,7%. Производство электрического оборудования увеличилось на 24%.
Как отметили в министерстве, выпуск кожи и изделий из неё вырос на 57,7%, производство обуви – на 81,2%.
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«Подмосковная промышленность сохраняет восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев текущего года снова фиксируется рост – на 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности он ещё значительнее –16,7%», – пояснила Зиновьева.
По её словам, по традиции высокий темп роста – в производстве компьютеров, а также электронных и оптических изделий. Там показатель увеличился на 10,7%. Производство электрического оборудования увеличилось на 24%.
Как отметили в министерстве, выпуск кожи и изделий из неё вырос на 57,7%, производство обуви – на 81,2%.
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Лора Луганская