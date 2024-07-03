В Сергиевом Посаде запустят производство мебели за 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Сергиевом Посаде будут производить мебель.
Новым резидентом индустриального парка М-8 Юг, расположенного в городском округе, стала компания «Комфорт М-8». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания займётся на территории индустриального парка производством кухонь, корпусной и офисной мебели, а также мебели для учебных заведений, гостиниц и общежитий.
Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальном парке, можно на инвестиционной карте Московской области.
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«Инвестиции в проект компании превысят 1 млрд рублей. Его реализуют на участке размером 7 га, предоставленном инвестору в аренду без проведения торгов. Запустить предприятие планируют в 2027 году. Плановая мощность предприятия составит 340 тыс. единиц продукции в год. На производстве создадут порядка 80 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
Компания займётся на территории индустриального парка производством кухонь, корпусной и офисной мебели, а также мебели для учебных заведений, гостиниц и общежитий.
Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальном парке, можно на инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская