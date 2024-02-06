Бизнес-омбудсмены Подмосковья и ХМАО подписали соглашение о взаимодействии

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена МО
Соглашение о межрегиональном взаимодействии подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнёв и его коллега из Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Каск, сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.
Владимир Головнёв отметил, что подписанное соглашение станет основой для совместной работы над предложениями по формированию благоприятной среды для предпринимателей.
Кроме того, Владимир Головнёв рассказал коллеге о ряде успешных подмосковных практик взаимодействия с бизнес-сообществом, включая досудебное урегулирование споров специалистами Центра медиации, работу сети общественных приёмных уполномоченного по правам предпринимателей в разных округах и пр.
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«Обмен опытом позволяет находить более эффективные пути решения возникающих у бизнеса вопросов», — подчеркнул важность сотрудничества бизнес-омбудсмен Подмосковья.
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Лев Каштанов