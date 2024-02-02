Для предпринимателей Люберец проведут консультацию по защите их прав

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей МО
Приём предпринимателей проведёт в Люберцах руководитель общественной приёмной бизнес-омбудсмена Московской области по округам Люберцы, Котельники и Дзержинский Анна Лежнева. Мероприятие состоится 8 февраля, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.
«В ходе приёма будут рассматриваться жалобы, связанные с нарушением интересов и прав предпринимателей. Кроме того, планируется обсудить, как реагируют на обращения бизнесменов должностные лица», — говорится в сообщении.Встреча будет проводиться с 10 утра до часа дня в здании Люберецкого союза промышленников и предпринимателей по адресу: город Люберцы, улица Кирова, дом №28а.
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