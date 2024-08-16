Малиновое варенье прибавило в цене в России

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В пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что малиновое варенье подорожало за год в России.
Специалисты уточнили, что средний чек такого варенья вырос за год в магазинах на 7%, в онлайн-маркетах – на 9%.
Ранее кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева в беседе с «Радио 1» заявляла, что варенье теряет свои полезные свойства при варке, но способы сохранить витамины все-таки есть.
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«На фоне снижения садового урожая в домохозяйствах из-за весенних заморозков и меньшего объема зимних заготовок в этом году выше спрос на варенье из магазина. Это особенно отчётливо выражается в продажах консервированного малинового варенья в крупных городах, где растёт доля онлайн-покупок. Также выросли цены на товары для заготовок варенья», — приводит Газета.ру объяснения аналитиков.
Ранее кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева в беседе с «Радио 1» заявляла, что варенье теряет свои полезные свойства при варке, но способы сохранить витамины все-таки есть.
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Мелисса Тимофеева