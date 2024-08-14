«С осторожностью»: Диетолог рассказала, кому опасно употреблять варенье

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Август — это пора, когда можно делать заготовки на осень и зиму, например, варить варенье из сезонных фруктов я год. Однако, всем известно, что в варенье очень много сахара. Можно ли его в таком случае считать полезным продуктом?
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Солнцева Татьяна в беседе с «Радио 1» сообщила, что варенье нельзя считать источником витаминов и минералов, потому что их количество не удовлетворяет суточную потребность человека, а многие даже исчезают при готовке.
Она добавила, что варенье все-таки считается вредным продуктом, потому что в нем содержится большое количество сахара, а углеводов — почти 70%. Однако, если выбирать между тортом и вареньем, то лучше выбрать второе.
Варенье, по мнению специалиста по питанию, нельзя людям, которые страдают сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Малина, клубника, черника — плоды, которые, по словам собеседницы, содержат в себе наибольшее количество сохраняющихся при готовке полезных веществ, поэтому следует обратить внимание именно на эти ягоды.
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«Во время варки полностью исчезает витамин С, он разрушается. Более стойкие витамины — это группы Б — бета-каротиноиды, которые находятся в темных ягодах, в оранжевых и красных: облепиха, клубника, черника. Варенье содержит большое количество органическим кислот, в том числе салициловую кислоту. Поэтому очень мы используем малиновое варенье как средство от простуды. Салициловая кислота — аспирин, лекарство от простуды», — объяснила эксперт.
Она добавила, что варенье все-таки считается вредным продуктом, потому что в нем содержится большое количество сахара, а углеводов — почти 70%. Однако, если выбирать между тортом и вареньем, то лучше выбрать второе.
Варенье, по мнению специалиста по питанию, нельзя людям, которые страдают сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
«Люди с сахарным диабетом обычно покупают варенье с сахарозаменителями, которые не повышают уровень глюкозы в крови. Если это варенье из кислых плодов, которое содержит органические кислоты, то его нежелательно людям, страдающим желудочно-кишечными расстройствами: гастритом, язвами, потому что кислые сорта варенья могут раздражающе подействовать на слизистую желудка. Органические кислоты не разрушаются во время варки, много их в клюкве и бруснике. Там и лимонная, и яблочная кислоты. Здесь нужно с осторожностью. Ну и аллергические реакции никто не отменял», — сказала Татьяна Солнцева.
Малина, клубника, черника — плоды, которые, по словам собеседницы, содержат в себе наибольшее количество сохраняющихся при готовке полезных веществ, поэтому следует обратить внимание именно на эти ягоды.
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Анастасия Бондарева