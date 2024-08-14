«Провоцируют опухоли»: Врач назвала два признака смертельно опасного варенья

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Конец лета — это пора подготовки к осени, когда хозяйки начинают делать различную консервацию. Одним из самых популярных вариантов является варенье — кто не хочет полакомиться в холодное время чем-то сладким и ягодным? Однако есть некоторые правила готовки и хранения варенья.
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева в беседе с «Радио 1» сообщила, что варенье теряет свои полезные свойства при варке, но способы сохранить витамины все-таки есть.
Она также подчеркнула, что варенье должно храниться не более года, потому что в нем накапливается крайне опасный для здоровья компонент.
Татьяна Солнцева отметила, что накопленный в варенье оксиметилфурфурол может привести к разным заболеваниям, включая опухолевые.
По словам диетолога, любое варенье желательно хранить в прохладном месте не более года, а при виде плесени — сразу исключать из рациона.
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«Самый лучший способ — сделать сырое варенье, то есть перекрутить ягоды или фрукты с сахаром. Такое варенье сохраняет свои витамины С, каротиноиды и другое. Можно выбрать варку-пятиминутку. Такие рецепты тоже есть. Более длительная обработка способствует тому, что полезных веществ станет намного меньше», — объяснила эксперт.
Она также подчеркнула, что варенье должно храниться не более года, потому что в нем накапливается крайне опасный для здоровья компонент.
«Исследования показали, что в варенье накапливается и присутствует оксиметилфурфурол — это потенциально опасное соединение, которое образуется в результате разложения сахара в присутствии органических кислот. Этого вещества с течением времени становится больше и больше. То есть даже домашнее варенье нужно хранить не больше года. Но в замороженном виде будет храниться, конечно, лучше», — рассказала диетолог.
Татьяна Солнцева отметила, что накопленный в варенье оксиметилфурфурол может привести к разным заболеваниям, включая опухолевые.
«В варенье происходит развитие грибковой инфекции и плесени. Бывает, что открываешь банку, а там поверхность покрыта плесенью. Мы убираем плесень, консистенцию перевариваем, но это бесполезно. Опасны токсины, которые плесень выделила. Они вредны для печени, желудка, могут провоцировать опухолевые заболевания», — уточнила собеседница.
По словам диетолога, любое варенье желательно хранить в прохладном месте не более года, а при виде плесени — сразу исключать из рациона.
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Анастасия Бондарева