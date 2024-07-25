Жителям Подмосковья раскрыли пользу и способы хранения малины

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Для длительного хранения малины лучше всего использовать заморозку. Такой совет дали в пресс-службе подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Замораживать малину лучше всего небольшими порциями, предварительно расфасовав по пакетикам. Дело в том, что сушёная малина теряет большую часть полезных свойств», – отметили в министерстве.Там также рекомендовали покупать только спелые, упругие ягоды с зелёными черешками, гладкой поверхностью и равномерной окраской. Необходимо и обращать внимание на фасовку: чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой её продают.
«Россия – мировой лидер по выращиванию малины. Сезон этой ягоды длится с июля по сентябрь. Известно, что сажать малину в садах, расположенных на месте современного Подмосковья, повелел князь Юрий Долгорукий. Сегодня выращиванием этой ягоды в регионе занимается семь крупных предприятий, среди которых – «Ягодная долина» в Щёлковском городском округе, «Ягода малина» в городском округе Шаховская и «Гринфилдс Агро» в Наро-Фоминском городском округе», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что малина – низкокалорийный продукт. В ней содержится до 11% сахаров, много микроэлементов и витаминов, среди которых витамины B, Е, К, C и А.
Из малины готовят варенье, джем, желе, начинку для пирогов, мороженое, йогурты, соусы к мясу, наливки и даже вино.
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Лора Луганская