Маневр Путина в сельском хозяйстве ошарашил фермеров США и Австралии

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Активизация деятельности президента России в сфере сельского хозяйства стала неожиданностью для фермеров из США и Австралии, пишет китайское издание Sina.
По статистике, Австралия и США — мировые лидеры по продаже сельхозпродукции. Основным потребителем является Китай, который, как пишет издание, внезапно стал отменять заказы на пшеницу из этих стран в пользу зерна из России.
Причина — она может предложить лучшие цены на рынке.
По понятным причинам доминирование России на мировом рынке сельхозпродукции вызывает недовольство у американских и австралийских фермеров. Они не понимают, как конкурировать с таким объемом зерна из России, отмечает Sina.
По мнению западных аналитиков, ставка России на сельское хозяйство и ее успехи в этой отрасли, могут привести к краху зерновой отрасли в США и Австралии.
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Причина — она может предложить лучшие цены на рынке.
По понятным причинам доминирование России на мировом рынке сельхозпродукции вызывает недовольство у американских и австралийских фермеров. Они не понимают, как конкурировать с таким объемом зерна из России, отмечает Sina.
По мнению западных аналитиков, ставка России на сельское хозяйство и ее успехи в этой отрасли, могут привести к краху зерновой отрасли в США и Австралии.
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Алёна Самарева