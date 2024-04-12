Подмосковный фермер потратил грант на разведение коз редкой породы

С конца марта текущего года банки КНР начали блокировать оплату, которая поступает от российских компаний. Платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже при наличии долгосрочных контрактов на производство и поставку. Об этом сообщает Коммерсантъ.