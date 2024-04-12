Подмосковный фермер потратил грант на разведение коз редкой породы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Фермерское хозяйство Дементьева из Ленинского городского округа использовало полученный в 2023 году грант на развитие семейных ферм для разведения коз редкой породы. Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Мы стараемся помогать нашим фермерских хозяйствам посредством субсидий и грантов увеличить объёмы продукции и производственные мощности. Так, сумма гранта, полученного одним из хозяйств региона, составила 9,6 млн рублей. На эти деньги была закуплена сельскохозяйственная техника, устроена сыроварня, где готовят более 30 видов сыра, приобретены козы редкой англо-нубийской породы», – отметил зампред.Как рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона, хозяйство выращивает овощи и производит сыры, разводит овец, коз и птицу.
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