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Подмосковный фермер потратил грант на разведение коз редкой породы

12 апреля 2024, 15:43
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерское хозяйство Дементьева из Ленинского городского округа использовало полученный в 2023 году грант на развитие семейных ферм для разведения коз редкой породы. Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


«Мы стараемся помогать нашим фермерских хозяйствам посредством субсидий и грантов увеличить объёмы продукции и производственные мощности. Так, сумма гранта, полученного одним из хозяйств региона, составила 9,6 млн рублей. На эти деньги была закуплена сельскохозяйственная техника, устроена сыроварня, где готовят более 30 видов сыра, приобретены козы редкой англо-нубийской породы», – отметил зампред.
Как рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона, хозяйство выращивает овощи и производит сыры, разводит овец, коз и птицу.

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На подмосковном заводе создали «умный» лифт
12 апреля 2024, 14:35

Фото: iStock/fokusgood

Лифтовую кабину нового поколения, основанную на принципах интернета вещей, создали Серпуховском лифтостроительном заводе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Умным» лифтом можно управлять при помощи смартфона. Кабина не только привезёт на нужный этаж, но и сообщит о погоде на улице, пробках на дорогах, биржевых котировках и даже сделает комплимент», — говорится в сообщении.
Интерактивной панелью инновационной лифтовой кабины стало зеркало. «Умные» лифты представлены в трёх вариантах: грузоподъёмностью 400 килограммов, 630 килограммов и 1000 килограммов. Уже в этом году «умные» лифты будут установлены в некоторых российских новостройках.

В министерстве отметили, что Серпуховский лифтостроительный завод входит в группу компаний «Садовое кольцо». Дизайн нового лифта разработала студия Артемия Лебедева.

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#мининвест мо
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Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику
«Ъ»: банки Китая стали блокировать оплату из России за серверы и ноутбуки
12 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/Sky_Blue

С конца марта текущего года банки КНР начали блокировать оплату, которая поступает от российских компаний. Платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже при наличии долгосрочных контрактов на производство и поставку. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Отмечается, что впервые сложности с оплатой произошли в декабре прошлого года, проблемы касались готовой продукции. В апреле поставщики из Китая стали уведомлять партнеров, что им не проходит оплата от российского юридического лица через китайские финансовые организации.

Под блокировку попала оплата за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, куда входят процессоры, корпуса устройств, экраны и другие элементы. Также речь идет о системах хранения данных, ноутбуках и серверах. Эта проблема может оказать негативное влияние на производство российской электроники.

Ранее в консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных отечественных производителей электроники, предложили в целях продвижения российской продукции в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов.

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#поставки
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Обанкротившаяся «дочка» Google требует компенсации от материнской компании
Конкурсный управляющий Google в РФ потребовал от головной компании ₽10 млрд
12 апреля 2024, 05:29

Фото: istock / SpVVK

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский братился в арбитражный суд Москвы с просьбой признать нелегальными сделками перечисление российским подразделением Google порядка 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC, а также перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на заявление, опубликованное на Федресурсе.
Как утверждает конкурсный управляющий, выплата дивидендов осуществлялась ООО «Гугл» в условиях «признаков неплатежеспособности», при этом существовали требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований.

По мнению Таляровского, в связи с этим сделки были недействительны, поскольку проводились на фоне банкротства российской дочки Google и наносили ущерб кредиторам.

Ранее сообщалось, что Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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27 подмосковных компаний вступили в нацпроект «Производительность труда» с начала года
11 апреля 2024, 22:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Участниками нацпроекта «Производительность труда» в I квартале текущего года стали порядка 27 подмосковных компаний. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году к участию в национальном проекте «Производительность труда» привлечено уже 27 компаний. Общее число предприятий-участников превысило 260. В реализации нацпроекта им помогают федеральный и региональный центры компетенций. Компаниям оказывают содействие в проведении диагностики пилотного участка производства, разработке плана мероприятий, который позволит оптимизировать производственные процессы», – сказала Зиновьева.
В числе новых участников – производитель упаковочной продукции «Союзпак» из Пушкинского городского округа, производитель замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий «Восход – Центр» из Мытищ, мебельная фабрика «Живые диваны» из Богородского городского округа, производитель мясной продукции ГК «Велком» из Истры и другие. Чтобы присоединиться к нацпроекту, нужно подать заявку через портал.

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Центробанк: Внешний долг РФ к апрелю снизился на $12,8 млрд
11 апреля 2024, 19:21

Фото: istockphoto/ipopba

Внешний долг Российской Федерации на 1 апреля 2024 года снизился на 12,8 миллиарда долларов. В абсолютном выражении он теперь составляет 304 миллиарда долларов.
Это на 4,1% ($12,8 млрд) ниже, чем было на начало 2024 года, сообщает Банк России. Как следует из статистических материалов ЦБ РФ, положительная динамика показателя внешней задолженности определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам. В том числе это касается отношений прямого инвестирования.

Для сравнения, на 1 апреля 2023 года сумма внешних долговых обязательств Российской Федерации составляла 357,9 миллиарда долларов. Отмечается, что уровень внешней задолженности страны на 1 апреля 2024 года стал минимальным с 1 октября 2006 года, когда он был на уровне $269,5 миллиарда долларов.

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#банк россии
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Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России
Костин: банки дружественных стран резко нарастили отказы в проведении платежей
11 апреля 2024, 18:46

Фото: сайт Кремля

Глава ВТБ Андрей Костин выразил обеспокоенность из-за резкого увеличения числа отказов в проведении платежей из России со стороны банков дружественных стран, передает РИА Новости.
«Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не слишком обнадеживает... постоянно сокращается количество международных банков, готовых продолжать сотрудничество с нами», — отметил Костин.
Он также добавил, что после ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года значительно увеличилось число отказов в проведении платежей из-за комплаенс-контроля, при этом причины отказов не указываются. По его словам, прежде всего ситуация затронула банки, находящиеся в дружественных юрисдикциях.

По словам банкира, увеличиваются сроки платежей, возрастают комиссии, а также увеличивается объем необходимой документации, особенно по критически важным товарам, таким как электроника, компьютеры, высокоточное оборудование и станки.

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#рф
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Стало известно, что будет с ценами на импортную одежду в РФ
Экономист Баринова: Снижение стоимости одежды не будет
11 апреля 2024, 18:18

Фото: iStock/fizkes

Заведующая Лабораторией исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова предположила, что одежда и обувь из Армении, Казахстана, Киргизии, США и Сербии в России не подешевеет, не смотря на рост поставок.
«Снижения цен в текущей ситуации я бы ждать не стала. И, конечно, на данном этапе Армения и Киргизия не смогут заменить ушедшие бренды. Нужно учитывать, что в мире моды значение имеет не только качество товаров, но и дизайн. Огромную роль также играет сам бренд», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее зампред межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что в России до конца текущего года ожидается повышение цен на поездки в такси. Он отметил, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на иностранные автомобили. В настоящее время китайские производители составляют основу российского авторынка.

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Крупнейший в России производитель вина перешел в собственность государства
11 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

Крупнейший в России производитель вина, компания «Кубань-Вино», перешел в собственность государства, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно реестру, смена собственника была зарегистрирована 10 апреля. При этом состав топ-менеджмента компании остался неизменным. До перехода в государственную собственность компанию владела ГК «Ариант». Однако после иска со стороны Генеральной прокуратуры активы «Кубань-Вино» перешли к Российской Федерации.

Судебное решение было вынесено 5 апреля, и смена собственника произошла через пять дней после вердикта Арбитражного суда Челябинской области. Вместе с активами «Кубань-Вино» к государству перешли и другие компании, принадлежащие ГК «Ариант», включая агрофирму «Южная», производителя вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также агрофирму «Ариант», специализирующуюся на разведении свиней.

Генеральная прокуратура требовала взыскать вышеуказанные активы в счет «незаконного обогащения» экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020 году они поделили бизнес: металлургические заводы достались первому, а активы в виноделии и пищевой индустрии — второму.

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Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар о подборе сотрудников
11 апреля 2024, 14:18

Фото: istockphoto/anyaberkut

Бесплатный вебинар, посвящённый правилам подбора эффективных сотрудников, проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 18 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участники вебинара вебинар «Как выйти из операционки через точный найм» расскажут, как выбирать сотрудников, которые помогут бизнесу выйти на новый уровень, а также как избавиться от операционных задач и увеличить прибыль», — говорится в сообщении.
Спикером вебинара станет рекрутингового агентства HR-FACTOR Дина Бочкова. Мероприятие начнётся в 11:00, для того, чтобы принять в нём участие, надо зарегистрироваться по ссылке. Регистрация закроется 17 апреля в 18:00.
Всем зарегистрированным участникам вебинара на электронную почту придёт ссылка на вебинар.

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