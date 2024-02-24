Польский фермер получил обвинение за использование в протесте плаката Путина

Фото: iStock/Longfin Media
Польскому фермеру предъявлено обвинение в том, что он разместил на своем тракторе пророссийские плакаты с призывами к президенту России Владимиру Путину во время акции протеста на своем приусадебном участке. Об этом сообщила в пресс-службе Окружной прокуратуры Гливице, передает РИА Новости.
20 февраля польские демонстранты провели акции протеста по всей стране, выражая недовольство импортом украинского зерна. На фотографиях, сделанных во время демонстрации, видны лозунги на транспарантах, причем один транспарант призывал Путина «навести порядок» на Украине, в Брюсселе и у польского правительства. Над трактором также развевался советский флаг.
Позже выяснилось, что автор баннера был задержан полицией.
По словам пресс-секретаря Иоанны Сморчевской, фермера обвиняют в поддержке действий России в украинском конфликте и распространении «тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия» для влияния на политическую и социальную жизнь.
Представитель прокуратуры сообщил, что фермер отказался комментировать свои действия. Он был помещен под стражу, а его имущество конфисковано.
Читайте также:
«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном
УНИАН: Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном
Протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента в Брюсселе
Позже выяснилось, что автор баннера был задержан полицией.
«Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По словам пресс-секретаря Иоанны Сморчевской, фермера обвиняют в поддержке действий России в украинском конфликте и распространении «тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия» для влияния на политическую и социальную жизнь.
Представитель прокуратуры сообщил, что фермер отказался комментировать свои действия. Он был помещен под стражу, а его имущество конфисковано.
Читайте также:
«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном
УНИАН: Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном
Протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента в Брюсселе
Александр Климов