В рамках презентации нового китайского бренда Sinomach в Москве представили новый внедорожник Oting Paladin. По словам генерального директора подразделения автопроизводителя, Россия — это первый экспортный рынок для компании Sinomach Automobile.
Стоимость Oting Paladin стартует от 3,8 миллиона рублей, но эта версия подразумевает привод только на задние колеса. Внедорожник максимальной комплектации с полным приводом обойдется уже в 4,5 миллиона рублей. Начало продаж автомобилей в России намечено на середину января следующего года. Представители китайской компании рассказали, что планируют поставлять на российский рынок и другие модели, например, пикап.
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Александр Бойцов