Мантуров: производство стали в России увеличилось на 5,3%

Фото: РИА Новости/Николай Чикичу
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что производство стали в России выросло на 5,3%. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам Мантурова, российские металлургические предприятия полностью приспособились к новым условиям.
«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года», – сказал министр.
Он добавил, что увеличение производства произошло в основном за счет роста продаж на внутреннем рынке в связи с реализацией строительных и инфраструктурных проектов.
По мнению министра, эта устойчивость – результат многолетних кропотливых усилий «над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза». В нулевых годах начался этап возрождения, который впоследствии перерос в режим развития отрасли.
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«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года», – сказал министр.
По мнению министра, эта устойчивость – результат многолетних кропотливых усилий «над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза». В нулевых годах начался этап возрождения, который впоследствии перерос в режим развития отрасли.
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Александр Климов