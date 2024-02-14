Воробьёв объявил о создании в Подмосковье пяти индустриальных парков нового формата

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье приступили к созданию пяти индустриальных парков нового формата. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв на пленарной сессии Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия». Сессию открыл зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы решили совместить День промышленности с итоговой коллегией Минпромторга и провести это мероприятие менее формально – не в режиме отчёта, а в формате обсуждения, открытого диалога о важном для нашей страны вопросе. У нас в каждом из 89 регионов есть свои производства. Есть и компании-лидеры с потенциалом вырасти в национальных чемпионов. Заводы, фабрики, комбинаты, цеха, лаборатории – неотъемлемая часть экономики России, в которой работают около 10 млн граждан», – отметил Мантуров.О результатах последних лет и планах в промышленности Подмосковья рассказал Андрей Воробьёв.
«В Московской области 69 индустриальных парков, они заполнены более чем на 87%. Поэтому сейчас мы приступили к созданию пяти новых парков и, изучив лучшие практики, внедрили важное изменение: теперь мы предусматриваем на территории парка мест для проживания и обучения специалистов», – пояснил глава региона.Новый формат индустриальных парков разработан по принципу «всё включено». Он предусматривает готовую инфраструктуру, производственные помещения, общежития, кафе, зоны отдыха, эффективную управляющую компанию, наличие колледжа для подготовки кадров.
Губернатор отметил важность подготовки кадров для промышленности на уровне колледжей, чтобы вместе с коллегами из других регионов разработать модель обучения в связке с промышленными предприятиями. Это позволит сделать программу максимально эффективной, привлекать молодых специалистов на местные производства.
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