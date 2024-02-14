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Воробьёв объявил о создании в Подмосковье пяти индустриальных парков нового формата

14 февраля 2024, 18:36
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье приступили к созданию пяти индустриальных парков нового формата. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв на пленарной сессии Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия». Сессию открыл зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы решили совместить День промышленности с итоговой коллегией Минпромторга и провести это мероприятие менее формально – не в режиме отчёта, а в формате обсуждения, открытого диалога о важном для нашей страны вопросе. У нас в каждом из 89 регионов есть свои производства. Есть и компании-лидеры с потенциалом вырасти в национальных чемпионов. Заводы, фабрики, комбинаты, цеха, лаборатории – неотъемлемая часть экономики России, в которой работают около 10 млн граждан», – отметил Мантуров.
О результатах последних лет и планах в промышленности Подмосковья рассказал Андрей Воробьёв.

«В Московской области 69 индустриальных парков, они заполнены более чем на 87%. Поэтому сейчас мы приступили к созданию пяти новых парков и, изучив лучшие практики, внедрили важное изменение: теперь мы предусматриваем на территории парка мест для проживания и обучения специалистов», – пояснил глава региона.
Новый формат индустриальных парков разработан по принципу «всё включено». Он предусматривает готовую инфраструктуру, производственные помещения, общежития, кафе, зоны отдыха, эффективную управляющую компанию, наличие колледжа для подготовки кадров.

Губернатор отметил важность подготовки кадров для промышленности на уровне колледжей, чтобы вместе с коллегами из других регионов разработать модель обучения в связке с промышленными предприятиями. Это позволит сделать программу максимально эффективной, привлекать молодых специалистов на местные производства.

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#московская область
#подмосковье
#экономика
#андрей воробьёв
#губернатор
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Глава «Роскосмоса» Борисов: Появлению SpaceX в РФ поможет рынок, а не «пендель»
14 февраля 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Александр Майшев

Российские частные инвесторы начнут активно вкладываться в рынок космических услуг только в том случае, если увидят в этом выгоду. «Пендели» от государства в данном случае не помогут.
Такое мнение высказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, выступая на конференции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он отметил, что компания Илона Маска SpaceX потому и преуспела, что попала в тренд. Эксцентричный миллиардер сумел разглядеть будущее космической связи и интернета, привлёк инвесторов и сполна воспользовался востребованностью своего продукта.

Борисов подчеркнул также, что России необходимо срочно увеличивать темпы производства многоспутниковых группировок, так как в этом аспекте она отстаёт не только от США и Китая, но и от Великобритании. Активная работа с частными компаниями может помочь изменить ситуацию в лучшую сторону к 2030 году, сказал глава «Роскосмоса».

Он также добавил, что даже в нынешних не слишком благоприятных условиях есть восемь частных российских производителя, готовых в рамках нового федерального проекта создавать собственные спутники, при гарантии выкупа их услуг.

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#сша
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#вднх
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#мнение
#роскосмос
#спутник
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АвтоВАЗ «не потянул» переданный завод Nissan и вернёт его в госсобственность
Переданный АвтоВАЗу завод Nissan в Петербурге вернётся в госсобственность
14 февраля 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

В 2023 году бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге был безвозмездно передан АвтоВАЗу. В ближайшее время предприятие будет переоформлено в собственность государственного института.
Об этом на конференции аналитического агентства «Автостат» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу крупнейшего российского автопроизводителя Дмитрий Костромин, передаёт «РБК». По данным издания, бывший Nissan, а ныне «Автозавод Санкт-Петербург», вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института (НАМИ), который подведомственен Минпромторгу. Именно НАМИ и выкупил в 2022 году предприятие у японского автопроизводителя за символическую цену.

Эксперты авторынка отмечают, что смена собственника необходима для ухода от санкционных рисков. Далее завод либо останется в госсобственности и на его площадке будет производиться контрактная сборка для китайских автомобилей Chery, либо НАМИ передаст предприятие партнёрам из КНР в доверительное управление.

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#завод
#президент
#предприятие
#эксперты
#собственность
#петербург
#автомобиль
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Набиуллина назвала главную задачу года в сфере кибербезопасности
Набиуллина: Борьба с кредитным мошенничеством является главной задачей года
14 февраля 2024, 16:06

Фото: kremlin.ru

В этом году одной из главных задач на повестке дня является борьба с кредитным мошенничеством, с таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных задачах. Я считаю, что среди основных задач — это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать — это вопросы кредитного мошенничества», — объяснила Набиуллина.

Она отметила, что кибермошенники становятся всё более изобретательными, и несмотря на проработку проблемы со стороны правительства и изобретения всё новых инструментов для борьбы со злоумышленниками — ожидаемых изменений в этом вопросе пока что не произошло.

Набиуллина подчеркнула, что помимо подходов к кибербезопасности граждан, необходимо также менять менталитет людей, которые продолжают вестись на уловки мошенников.

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#эльвира набиуллина
#кибербезопасность
#мошенники
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В Подмосковье запустили производство деталей для самолётных двигателей
14 февраля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый комплекс по производству комплектующих для деталей самолёта запустили в Воскресенском экспериментально-технологическом центре по специальным материалам Курчатовского института, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«На новом производстве будут выпускать заготовки дисков газотурбинных двигателей из гранул жаропрочных никелевых сплавов», — уточняется в сообщении.
Инвестиции в проект составили 496 млн рублей. На производстве будет создано 45 рабочих мест. Предприятие имеет большое значение для развития импортозамещения. Отечественные комплектующие смогут использовать авиадвигателестроительные компании. Кроме того, продукция будет востребована газотурбинных установок различного назначения.

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#воскресенск
#производство
#импортозамещение
#экономика
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ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкомате для борьбы с мошенниками
ЦБ предложил ввести лимит на внесение денег в банкомате с токенизированных карт
14 февраля 2024, 11:28

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с токенизированных карт и приложений. Об этом Набиуллина сообщила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
Глава Центробанка рассказала, что проблемы с безналичными переводами в большинстве случаев решаются, однако ситуация с наличными гораздо сложнее. По словам Набиуллиной, люди берут в банке кредиты наличными, после чего приходят в банкомат и осуществляют перевод средств на «безопасный» счет в другом банке, но на самом деле этот счет является мошенническим.

Чтобы избежать таких ситуаций, глава регулятора заявила о необходимости рассмотреть вопрос по установлению лимитов для внесения наличных по токенизированным картам, по приложениям через терминал. Еще одной возможной мерой по борьбе с кибермошенничеством является обязательность информационного обмена в процессе осуществления работ по кибербезопасности.

Ранее Банк России предупредил о существующих мошеннических схемах по разблокировке иностранных активов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#кредиты
#центро банк россии
#счёт
#люди
#мошенники
#деньги
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Расходы Польши на оборону больше, чем у Соединённых Штатов
Financial Times: Польша тратит на оборону почти на 4 процента больше, чем США
14 февраля 2024, 01:07

Фото: iStock/MikeMareen

Польша тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты. Об этом пишет британское издание Financial Times. При этом в количественном отношении американские расходы на военные цели в двадцать пять раз превышают польские.

Всего 11 из 31 стран-членов НАТО в 2023 году достигли цели по расходу 2% ВВП на оборону: США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три страны Балтии. При этом расходы Североатлантического альянса заметно выросли после начала конфликта на Украине.

НАТО ожидает, что в 2024 году таких стран будет гораздо больше. Выполнить соответствующие обязательства перед альянсом , в частности, пообещала Германия. Сейчас доля военных расходов стран «старой Европы» является сравнительно невысокой: Франции — 1,9% ВВП, Германии — 1,6 %, а Испании — 1,2%.

Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за помощь Украине и мобилизацию стран ЕС. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.По его словам, Варшава и Берлин должны совместно нарастить производство военной продукции не за 10 или 15 лет, а уже в самые ближайшие месяцы.

Страны НАТО на востоке должны увеличить свой потенциал для противодействия России за три года, а Польша не исключает начало вооружённого конфликта с Россией, заявил ранее вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он добавил, что Варшава уже давно начала наращивать и улучшать свой военный потенциал: сейчас в польской армии проводится аудит, восполняется дефицит оружия, а также необходимой военным экипировки.

По данным СМИ, НАТО собирается публично заявить, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа. Тот считает, что государства-члены альянса должны увеличить траты на поддержку Украины, или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место.

Бывший глава Белого дома объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.

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#польша
#сша
#оборона
#расходы
#экономика
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В КНР раскритиковали идею санкций ЕС против работающих с РФ китайских компаний
Пекин назвал незаконными санкции ЕС против работающих с РФ компаний из КНР
13 февраля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Пекин выразил решительный протест в связи с предложением Евросоюза о введении торговых ограничений в отношении трёх китайских компаний. Поводом для санкций ЕС называлось сотрудничество фирм из КНР с российскими партнёрами.
Ранее в Евросоюзе высказали предложение запретить европейским компаниям проводить торговые операции с некоторыми фирмами из КНР, Индии, Сербии и Турции. Предлогом стало то, что они сотрудничают с партнёрами из РФ и тем самым оказывают содействие России на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, в котором отмечалось, что Пекин готов принять ответные меры для того, чтобы защитить права и интересы китайских компаний. Во внешнеполитическом ведомстве КНР заявили, что санкции, предлагаемые ЕС против фирм из Поднебесной, являются незаконными.

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#операции
#ес
#рф
#китай
#мид
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В Подмосковье появится мебельное производство за 1 млрд рублей
13 февраля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиево-Посадском городском округе построят новый промышленный комплекс по производству мебели. Реализация проекта компании «Комфорт М-8» стартует в этом году, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Объём инвестиций превысит 1 млрд рублей. На первом этапе инвестор планирует построить производственную площадку площадью 7 тыс. кв. м, а в дальнейшем увеличить площадь предприятия до 25-30 тыс. «квадратов». Запустить комплекс планируется в 2027 году», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На действующем предприятии в Подмосковье компания производит офисную и кухонную мебель. Заказчиками являются строительные компании, госучреждения и гостиницы. В день производится 120 тонн продукции, которая поставляется в мебельные магазины по всей России.

Строительство нового предприятия расширит линейку выпускаемой продукций, в том числе импортозамещающей. По данным министерства, реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест.

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Аналитик Васильев спрогнозировал курс евро до 100 рублей в марте
13 февраля 2024, 17:52

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Главный аналитик банка Михаил Васильев отметил, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей.
«Основными валютами в России сейчас являются в большей степени юань, и в меньшей степени – доллар. Поэтому курс евро к рублю во многом определяется через пару юань-рубль, и курс евро к доллару и юаню на глобальном рынке», — объяснил в беседе с Газета.ру Васильев.

Он напомнил о стагнации европейской экономики, из-за чего темпы её роста колеблются около нуля.

По его словам, поддерживать рубль будут продажа валютной выручки в России для крупнейших экспортеров, сезонно пониженный спрос на валюту, продажи юаней из резервов и высокие процентные ставки.

Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что в начале марта рубль ждут сильные колебания.

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