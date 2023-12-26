Центр производителей металлообрабатывающего оборудования создадут в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Подмосковье планируют создать кластер производителей металлообрабатывающего оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Создание данного центра обсудили в рамках круглого стола, в котором приняли участие представители крупных промышленных компаний, работающих в секторе станкостроения.
На встрече были подняты вопросы о о потребностях предприятий отраслей реального сектора экономики в современном технологическом оборудовании и кадрового обеспечения производств квалифицированным персоналом.
Кроме этого, благодаря такому сотрудничеству страна сможет достичь технологического и экономического суверенитета.
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На встрече были подняты вопросы о о потребностях предприятий отраслей реального сектора экономики в современном технологическом оборудовании и кадрового обеспечения производств квалифицированным персоналом.
«Плодотворное сотрудничество производителей станков и комплектующих позволит преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед российским станкостроением. Рассчитываем, что сегодняшний круглый стол будет способствовать решению задач, касающихся развития отрасли. Уверен, что подобные встречи приобретут системный характер», – подчеркнул председатель МОСПП (РОР) Борис Богатырёв.
Кроме этого, благодаря такому сотрудничеству страна сможет достичь технологического и экономического суверенитета.
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Мира Полтева