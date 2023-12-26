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Центр производителей металлообрабатывающего оборудования создадут в Подмосковье

26 декабря 2023, 12:24
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье планируют создать кластер производителей металлообрабатывающего оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Создание данного центра обсудили в рамках круглого стола, в котором приняли участие представители крупных промышленных компаний, работающих в секторе станкостроения.

На встрече были подняты вопросы о о потребностях предприятий отраслей реального сектора экономики в современном технологическом оборудовании и кадрового обеспечения производств квалифицированным персоналом.


«Плодотворное сотрудничество производителей станков и комплектующих позволит преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед российским станкостроением. Рассчитываем, что сегодняшний круглый стол будет способствовать решению задач, касающихся развития отрасли. Уверен, что подобные встречи приобретут системный характер», – подчеркнул председатель МОСПП (РОР) Борис Богатырёв.

Кроме этого, благодаря такому сотрудничеству страна сможет достичь технологического и экономического суверенитета.

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#производство
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ФАС возбудила ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц
26 декабря 2023, 10:44

Фото: istockphoto/Chalabala

Сотрудники территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудили четыре дела в отношении предприятий-производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по признакам картельных соглашений.
Например, в результате изучения рынка и анализа полученных данных, сотрудники Кемеровского управления ФАС РФ пришли к выводу, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке, передают «Известия». Эти компании в октябре нынешнего года допустили рост цен на яйца от 31% до 40% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя средневзвешенная себестоимость в этот же период снижалась. Управление ФАС возбудило в отношении производителей дела по признакам злоупотребления доминирующим положением.

В других регионах управления ФАС также выявили одновременное повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриное яйцо у крупных производителей. В отношении компаний возбуждены дела по признакам картельных соглашений. В случае установления нарушений, им грозят оборотные штрафы.

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Росфинмониторинг назвал способ решения проблемы «круговорота рублей»
РФМ: проблему круговорота рублей экспортёры решают в индивидуальном порядке
26 декабря 2023, 09:47

Фото: iStock/Larineb

Российские экспортёры могут в индивидуальном порядке решить проблему «круговорота рублей». Об этом в беседе с РБК сообщил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
Он уточнил, что при Минфине РФ работает межведомственная комиссия, которая рассмотрит соответствующее обращение экспортёра и изменит пороговое значение в каждом конкретном случае. Таким образом, принимаются точечные решения по каждому обратившемуся экспортёру.

Специалист также отметил, что в настоящее время Минфин РФ не наблюдает серьёзных проблем в этой отрасли.

Напомним, что «круговорот рублей» представляет собой процесс, при котором экспортёры частично конвертируют рублёвые доходы в валюту в других странах, а затем возвращаются в Россию и обратно обменивают её на рубли.

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#экспорт
#рубль
#валюта
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Названа срок перезапуска завода Hyundai в Петербурге
Завод Hyundai в Петербурге перезапустят в январе 2024 года
26 декабря 2023, 00:21

Фото: iStock/Traimak_Ivan

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге планируют возобновить работу после новогодних праздников, в январе 2024 года, сообщает ТАСС.
Информация отмечает, что предыдущий период простоя завода корейского производителя Hyundai в Петербурге был продлен до 31 декабря 2023 года.

Ранее в СМИ упоминали, что ожидание оригинальных запчастей для автомобилей марок Hyundai, KIA и других корейских брендов в России может занять более трех месяцев. Это привело к увеличению стоимости не только оригинальных комплектующих, поставляемых через параллельный импорт, но и неоригинальных деталей.

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#импорт
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Reuters: сделку по реструктуризации «Яндекса» перенесли на 2024 год
25 декабря 2023, 21:48

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Сделка по отделению российского бизнеса «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. переносится на 2024 год. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что нидерландская Yandex N.V. является головной компанией группы «Яндекс». С прошлого года она обсуждает множество вариантов реорганизации.

По информации источника, холдинг намерен сделать так, чтобы его некоторые дочерние предприятия сохранили доступ к рынкам Запада, несмотря на имеющиеся против России санкции. При этом в «Яндексе» не стали давать каких-либо комментариев относительно процесса реструктуризации.

Ранее «Яндекс» назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой. По информации пресс-службы, такие ошибки возникают регулярно, однако специалисты сервиса их быстро находят и устраняют.

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#экономика
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Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки
Пашинян: ЕАЭС не должен иметь политической и геополитической повестки
25 декабря 2023, 20:20

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Евразийский экономический союз — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и геополитической повестки. Об этом Пашинян сообщил в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Армении отметил, что страна продолжает развивать взаимодействие в экономическом сотрудничестве, а также стремится прекращать различные попытки «политизации евразийской интеграции». Пашинян добавил, что базовые свободы торговли не должны ограничиваться или искореняться из-за соображений политики. По его словам, Армения положительно относится к подписанию соглашения о свободной торговле с Ираном.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.

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#экономика
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Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц
Путин призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ
25 декабря 2023, 20:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав «не жадничать». Об этом Путин сообщил в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Отмечается, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что государство за счет своего производства покрывает свои внутренние потребности в пищевой сфере, в том числе в различных видах мяса, молоке, овощах, и в куриных яйцах. На что Владимир Путин пошутил, сказав «поставьте нам, не жадничайте».

Ранее сообщалось, что первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. При этом Германия также поставила в нашу страну яйца в количестве 576 тысяч штук.

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#александр лукашенко
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Патрушев назвал объём экспорта агропродукции из России в 2023 году
Патрушев: Объём экспорта продукции АПК из РФ в 2023 году составит более $45 млрд
25 декабря 2023, 19:25

Фото: istockphoto/Orientaly

2023 год стал одним из самых успешных для агропромышленности России. Нынешний урожай сможет с запасом обеспечить как потребности внутреннего рынка, так и экспортные запросы государств-партнёров.
Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказал глава министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он отметил, в частности, что урожай зерновых, полученный в нынешнем году, стал вторым по объёму за всю историю страны. По оценкам экспертов, валовый сбор составит около 142 миллионов тонн зерна в чистом весе.

За весь 2023 год агропромышленный комплекс России выручил от экспортных поставок $43 млрд. По прогнозам специалистов, к концу года общий объём сельскохозяйственной продукции, отправленной на экспорт, в денежном выражении составит $45 млрд.

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Страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле
25 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto/a-poselenov

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно придёт на смену временному соглашению, действовавшему с 2019 года.
Церемония подписания документа произошла в Санкт-Петербурге в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета. Со стороны ЕАЭС подпись под соглашением поставил председатель Евразийской экономической комиссии (ЕАК) Михаил Мясникович и вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Со иранской стороны соглашение подписал министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также свои подписи под документом поставили представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Отмечается, что за время действия временного соглашения о свободной торговле товарооборот между Ираном и ЕАЭС вырос более чем в два раза, с 2,4 миллиарда долларов в 2019 году до 6,2 миллиарда долларов в 2022 году. Это был первый этап перехода к полноформатному режиму свободной торговли.

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Экономист Кричевский: «самые болезненные санкции» Набиуллиной касаются 0,1% россиян
Экономист Кричевский: Центробанк сам виноват в заморозке активов
25 декабря 2023, 16:05

Фото: IStock/Vladimir18

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя введенные против РФ санкции, назвала заморозку частных российских активов и отключение от SWIFT очень болезненными темами. Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил, что эта проблема затронула лишь 0,1% россиян. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Экономист привёл данные исследований, согласно которым, четверть всех вкладов населения РФ – порядка 12 трлн рублей – принадлежит 90 тысячам человек. По данным ЦБ по фондовому рынку, 8,4 трлн рублей приходятся на 1290 частных инвесторов и их инвестиционные фонды, – это 80% всех чистых активов. При этом, на иностранных биржах основными игроками были самые богатые россияне.
«Каким образом несколько десятков тысяч человек в уме Набиуллиной могут быть равны 146 миллионам населения, мне непонятно. Человек считает, что основная проблема – это заморозка активов наиболее богатой части общества – 0,1 процента населения. А остается 99,9. Это люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, у которых другие ориентиры, которые каждый ходят в магазины, у которых нет активов на Западе», — отметил Никита Кричевский.
Собеседник подчеркнул, что регулятор сам спровоцировал заморозку частных российских активов. По словам Кричевского, предвидеть санкции было несложно, особенно после 2014 года.
«Все к этому готовились с конца 2013 года, и все понимали, что любое резкое движение России приведёт к санкциям. Шли 10 лет, какие-то санкции были, но все было более-менее спокойно. Параллельно Минфин и ЦБ проводили мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, но там не было вообще ничего по поводу рисков. То есть ни Минфин, ни ЦБ не предупреждали, что существует риск заморозки. Всем было все равно», — добавил он.
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