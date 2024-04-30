Вице-премьер Мантуров проверил производство беспилотников в зоне СВО

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На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов. Полигон посетил первый вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В поездке его сопровождал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. На экспериментальном полигоне они проверили организацию испытаний не только перспективных беспилотников, но и средств связи, а также детекторов дронов. Всё это доработано и усовершенствовано с учётом опыта специальной военной операции, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих различные укрытия, пункты управления и военную технику противника. Отмечается, что разрабатываемые беспилотники обладают широким спектром возможностей применения различных типов боеприпасов и способны функционировать днём и ночью при любой погоде.
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Александр Бойцов