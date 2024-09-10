Мантуров ценил возможность возвращения «хлопнувших дверью» автоконцернов

Фото: сайт Кремля
Автоконцерны, которые после начала спецоперации в 2022 году покинули российский рынок, вряд ли смогут вернуться. Об этом заявил первый заместитель главы правительства России Денис Мантуров.
В интервью газете «Ведомости» он напомнил, что в 2022 году западные компании массово подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в течение шести лет. По словам вице-премьера, многие фирмы до сих пор обслуживают оборудование своих предприятий и демонстрируют готовность возобновить деятельность на территории России.
Он подчеркнул, что у автоконцернов также есть опционы на возврат, но у него есть большие сомнения в перспективах и возможностях их реализации. Дело в том, что пришедшие им на смену альтернативные партнёры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных и выгодных условиях, заключил первый вице-премьер.
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«А зарубежный автопром просто сбежал, хлопнув дверью», — сказал Мантуров.
Он подчеркнул, что у автоконцернов также есть опционы на возврат, но у него есть большие сомнения в перспективах и возможностях их реализации. Дело в том, что пришедшие им на смену альтернативные партнёры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных и выгодных условиях, заключил первый вице-премьер.
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Александр Бойцов