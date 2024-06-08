Мантуров назвал главные цели России в космосе

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Главными целями России в космосе являются выход на новые рубежи и сохранение лидерства как космической державы. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2024.
Он ответил, что приоритетной задачей в данном направлении является производство спутников для создания орбитальных группировок.
По словам Мантурова, Россия в настоящее время не лидирует в части орбитальных группировок, поэтому необходимо стараться выходить на новые рубежи, производя и запуская эти группировки.
Вице-премьер добавил, что развитие орбитальных группировок – сложный процесс, с которым России будет нелегко справиться в одиночку. Поэтому власти рассчитывают на частную инициативу, которую будут поддерживать.
Кроме того Мантуров указал на необходимость создания собственной орбитальной станции, чтобы Россия смогла сохранить лидерство как космическая держава.
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По словам Мантурова, Россия в настоящее время не лидирует в части орбитальных группировок, поэтому необходимо стараться выходить на новые рубежи, производя и запуская эти группировки.
Вице-премьер добавил, что развитие орбитальных группировок – сложный процесс, с которым России будет нелегко справиться в одиночку. Поэтому власти рассчитывают на частную инициативу, которую будут поддерживать.
Кроме того Мантуров указал на необходимость создания собственной орбитальной станции, чтобы Россия смогла сохранить лидерство как космическая держава.
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Анастасия Чинкова