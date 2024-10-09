Мария Багреева: Москва купила 6 новых поездов для МЦД-3 за счет средств ИБК

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что в 2024 году столица приобрела шесть российских поездов «Иволга» для МЦД. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что для приобретения были использованы инфраструктурные бюджетные кредиты. Как пояснила Багреева, они предоставляются на значимые проекты, направленные на развитие инфраструктуры, что способствует созданию благоприятных условий для бизнеса, улучшению качества жизни и стимулированию экономического роста как в регионах, так и в стране в целом.
По ее словам, их внедрение увеличило привлекательность районов города, способствовало притоку инвестиций в экономику Москвы и созданию новых рабочих мест.
Сообщается, что общий объем инфраструктурных кредитов, которые были одобрены Москве, составил 106,72 миллиарда рублей. Стало известно, что все лимиты 2022–2024 годов уже потрачены. Были приобретены 468 вагонов для БКЛ и куплены 26 поездов для МЦД.
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«Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава Большой кольцевой линии метро и МЦД — крупнейших транспортных проектов столицы», — добавила Багреева.
По ее словам, их внедрение увеличило привлекательность районов города, способствовало притоку инвестиций в экономику Москвы и созданию новых рабочих мест.
Сообщается, что общий объем инфраструктурных кредитов, которые были одобрены Москве, составил 106,72 миллиарда рублей. Стало известно, что все лимиты 2022–2024 годов уже потрачены. Были приобретены 468 вагонов для БКЛ и куплены 26 поездов для МЦД.
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Дарья Осипова