Заводы «Черкизово» и «Царицыно» миром уладили спор из-за колбасы

Фото: istockphoto/Алексей Филатов
АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и ООО «Царицыно Эталон» пришли к мировому соглашению в споре о колбасе. И речь вовсе не о том, чья продукция вкуснее. Компании претендовали на эксклюзивное право использования названия «Губернская» на колбасе.
Ранее руководство завода «Черкизово» требовало взыскать с конкурентов около 549 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Соответствующий иск был подан в суд ещё в мае нынешнего года. Истцы утверждали, что «Царицыно» незаконно использует название «Губернская» на колбасе своего производства.
Можно вспомнить, что тогда же, в мае компания, ныне выступающая ответчиком по делу о «Губернской» также в свою очередь подавала иск к «Черкизово». Тогда речь шла о неправомерном использовании товарного знака «Купеческая» на ветчине. Сумма иска составила более 185 млн руб.
«Утвердить мировое соглашение», так указано в карточке дела. Никакие подробности данного соглашения пока оглашены не были. Судья только пояснила, что истец отказался настаивать на своих требованиях к ООО «Царицыно Эталон».
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Можно вспомнить, что тогда же, в мае компания, ныне выступающая ответчиком по делу о «Губернской» также в свою очередь подавала иск к «Черкизово». Тогда речь шла о неправомерном использовании товарного знака «Купеческая» на ветчине. Сумма иска составила более 185 млн руб.
«Утвердить мировое соглашение», так указано в карточке дела. Никакие подробности данного соглашения пока оглашены не были. Судья только пояснила, что истец отказался настаивать на своих требованиях к ООО «Царицыно Эталон».
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Александр Бойцов