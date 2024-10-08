Заводы «Черкизово» и «Царицыно» миром уладили спор из-за колбасы

Грузовое судно под мальтийским флагом Ruby, перевозившее российские удобрения на основе нитрата аммония , уже несколько недель не может зайти ни в один европейский порт, несмотря на то, что повреждено и нуждается в ремонте. О сложившейся ситуации сообщила газета New York Times (NYT).