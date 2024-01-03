В МИД РФ ответили на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что никто не попытается изолировать российских дипломатов.
Таким образом Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы, о необходимости для западных стран «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях».
Ранее в декабре директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул, что несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие, продолжат искать способы сотрудничества с Россией, ориентируясь на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза.
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«Пусть это будет ясно: никто не собирается изолировать российских дипломатов. Мир устал от натиска незаконных санкций и злобных амбиций узкой группы западных режимов», — написала представитель МИД России.
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Артем Кузьмин