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В МИД РФ ответили на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет
03 января 2024, 00:56
Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что никто не попытается изолировать российских дипломатов.
Таким образом Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы, о необходимости для западных стран «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях».

«Пусть это будет ясно: никто не собирается изолировать российских дипломатов. Мир устал от натиска незаконных санкций и злобных амбиций узкой группы западных режимов», — написала представитель МИД России.

Ранее в декабре директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул, что несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие, продолжат искать способы сотрудничества с Россией, ориентируясь на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза.

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Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета
Развожаев: над морем у Севастополя сбита ракета, повреждений не зафиксировано
03 января 2024, 01:20

Фото: iStock/e-crow

В Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева, появилась информация о сбитии ракеты над морем.
При этом повреждений инфраструктуры, по предварительным данным, не зарегистрировано.

«Согласно первичной информации, ракета была сбита над акваторией. От спасательной службы Севастополя поступила информация об отсутствии повреждений инфраструктуры. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию», — написал он.
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В Белгороде прозвучали взрывы
РИА Новости: в Белгороде прозвучали взрывы
03 января 2024, 00:35

Фото: iStock/e-crow

В Белгороде произошла серия взрывов, передает РИА Новости.
Корреспондент агентства описал, что в результате взрывов дома затряслись, у машин сработали сигнализации из-за вибраций.

Предварительно в городе была запущена сирена воздушной тревоги. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей искать укрытие в безопасных местах.

Вечером 2 января власти Белгорода достигли соглашения с руководством крупных торговых центров о приостановке работы на два ближайших дня. Торговые центры «РИО», «Мега Гринн» и «Сити Молл Белгородский» не будут работать 3 и 4 января.

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Под Воронежем восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса
В поселке Петропавловка восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса
03 января 2024, 00:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В поселке Петропавловка Воронежской области восстановили систему теплоснабжения после случившегося схода боеприпаса. Об этом заявил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов через социальную сеть «ВКонтакте».
«В настоящее время электроснабжение, газ и тепло в Петропавловке восстановлены», — отметил он.
По его словам, жителей временно разместили в пансионате «Коротоякский» и у родственников. Хорошилов обещал предоставить всем необходимую помощь. Он также сообщил, что на месте происшествия работают представители администрации района, поселения Петропавловка и все службы быстрого реагирования.

2 января губернатор Воронежской области Александр Гусев уведомил о «случившемся аварийном сходе боеприпаса» в Острогожском районе. По его словам, никто не пострадал, однако получили повреждения семь домовладений.

В этих домах могут быть повреждены несущие конструкции, оконные рамы и крыши. Некоторых жителей поселка Петропавловка временно перевезли в специальные центры для временного проживания.

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В Германии раскрыли судьбу переданных Киеву танков Leopard 2A6
Депутат Бундестага Шефер: у ВСУ осталось мало боеспособных танков Leopard 2A6
02 января 2024, 23:52

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остается ограниченное количество боеспособных танков Leopard-2 модели A6, передает ТАСС.
Судьбу этих танков, переданных Германией, раскрыл депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые» и член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, адресованном оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.

Тем не менее, Шефер отметил, что попытки украинских военных самостоятельно восстановить танки часто приводят к еще большим повреждениям.

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Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое
Погибших при обстреле Белгорода супругов с ребенком похоронили в селе Казацкое
02 января 2024, 23:35

Фото: iStock/gorodenkoff

На кладбище села Казацкого Яковлевского округа проводили в последний путь Дмитрия и Надежды Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле Белгорода 30 декабря, передает РИА Новости.
Дмитрий Ряполов занимал должность директора АО «Белводоканал» с 2020 по 2023 год. Местные СМИ также уточнили, что супруги прожили в браке около 10 лет. Их маленькому сыну Герману только что исполнился годик. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции.

В первые часы после трагедии Наталья Зубова, мама Надежды, поделилась с Валентиной Наволокиной, местной жительницей, что увидев коляску в интернете, сразу узнала ее, поскольку она была похожа на ту, которая использовалась Надеждой и Германом в Москве.

Церемония прощания состоялась во дворе дома, где живут родители Надежды, после чего траурная процессия двинулась к кладбищу. Родственники, друзья, коллеги и жители села пришли на похороны, чтобы выразить слова поддержки родным и близким и проститься с погибшими.

Всю семью похоронили в общей могиле, а Германа положили в один гроб с его мамой. На похоронах глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования семье.

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США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов
Посол Бринк: США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS
02 января 2024, 23:21

Фото: iStock/Olena_Z

Власти США предоставили Вооруженным силам Украины полномочия самостоятельно определять дальность ударов, используя реактивные системы залпового огня HIMARS. Эту информацию раскрыла посол США на Украине Бриджит Бринк, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По ее словам, американские власти планируют передать данные о РСЗО ВСУ в ближайшее время. До этого не было информации о том, что Украина получит снаряды для HIMARS, способные поражать цели на расстояния свыше 160 километров. Издание уточняет, что Украина уже имеет ракеты ATACMS, предназначенные для поражения объектов на таких расстояниях.

Ранее было объявлено о предоставлении Украине нового пакета военной помощи со стороны США, который включает дополнительные РСЗО HIMARS. Оценивается он примерно в 100 миллионов долларов. В этот пакет также входят боеприпасы, зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, комплексы Javelin и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

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#рф
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В США удивились возможностям российского оружия на Украине
MWM: российские истребители Су-57 успешно показали себя в боях на Украине
02 января 2024, 21:27

Фото: iStock/TebNad

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях в зоне специальной операции. Об этом пишет Military Watch Magazine.
По информации источника, Су-57 применялись для выведения из строя систем противовоздушной обороны ВСУ, также данная модель истребителей принимала участие в воздушных боях. Отмечается, что поставки истребителей ВС РФ в текущем году возрастут практически в несколько раз.

В материале также говорится о том, что доверие к Су-57 за время ​боевых действий только укрепилось.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
«Страна»: в Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы
02 января 2024, 21:04

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет «Страна».
Причина взрывов на данный момент не называется. Ранее Служба безопасности Украины проинформировала о том, что демонтировала две веб-камеры, которые «засветили» работу украинской системы ПВО в Киеве.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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СБУ заявила о демонтаже веб-камер, «засветивших» работу ПВО в Киеве
СБУ заявила о демонтаже двух веб-камер, транслировавших работу ПВО в Киеве
02 января 2024, 20:40

Фото: iStock/e-crow

Служба безопасности Украины сообщила в своем телеграм-канале, что демонтировала две веб-камеры, которые «засветили» работу украинской системы ПВО в Киеве.
Сообщается, что камеры находились в жилых комплексах для слежения за придомовой территорией. По информации источника, камеры якобы «были взломаны спецслужбами РФ» для шпионажа.

Отмечается, что специалисты Службы безопасности Украины также заблокировали работу порядка десяти тысяч камер.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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