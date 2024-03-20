Потребление шоколада в России достигло почти 6 кг на человека в год

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За 10 лет потребление шоколадных изделий в России выросло на 30%, до 5,9 кг на человека в 2023 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора исследовательской компании IndexBox Екатерину Колину.
Она отметила, что это достаточно много. Хотя, по ее же словам, в Германии потребление шоколада составляет 10 кг на человека в год.
С такими показателями в России у кондитерских изделий хорошие перспективы, прогнозирует Колина. Однако есть проблема с ценами на сырье — стоимость какао-бобов выросла в два раза за последние несколько месяцев. Если последние несколько лет цены на них составляли $1,8-2,5 тыс. за тонну, то в феврале поднялись до $4,6 тыс. и продолжают расти, превысив на сегодняшний день $5 тыс.
Причины в прошлогоднем неурожае и негативном ожидании производителей от будущего урожая из-за неблагоприятной погоды и болезней растений. У производителей заканчиваются складские запасы, а новые не появляются, объяснила эксперт.
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С такими показателями в России у кондитерских изделий хорошие перспективы, прогнозирует Колина. Однако есть проблема с ценами на сырье — стоимость какао-бобов выросла в два раза за последние несколько месяцев. Если последние несколько лет цены на них составляли $1,8-2,5 тыс. за тонну, то в феврале поднялись до $4,6 тыс. и продолжают расти, превысив на сегодняшний день $5 тыс.
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Ювелина Бернст