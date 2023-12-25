Подмосковный Мининвест сопровождает в регионе более 1 тыс инвестиционных проектов

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сегодня сопровождает более 1 тыс инвестиционных проектов. Об этом на заседании Совета Торгово-промышленной палаты региона заявил первый замминистра Евгений Подлипенский.
«Региональный Мининвест сопровождает свыше 1 тыс инвестпроектов, объём инвестиций и количество рабочих мест продолжают расти. Реализовано множество сервисов и проектов, направленных на поддержку и развитие бизнеса. Это и электронные сервисы, и программы кредитования, и льготы, и обучение предпринимателей. Конечно, нам ещё есть над чем работать. Продолжим улучшать условия ведения бизнеса, снижать административные барьеры и поддерживать развитие предприятий», – сказал Подлипенский.По его словам, на заседании обсудили инвестиционное развитие Подмосковья, инфраструктуру для бизнеса и импортозамещение. Подлипенский рассказал и о мерах поддержки бизнеса в регионе.
За 10 месяцев 2023 года промышленные предприятия региона отгрузили товаров собственного производства более чем на 4,4 трлн рублей. Темпы роста по промышленности превышают 13%. Первый замминистра также напомнил, что в этом году в Подмосковье было запущено несколько электронных сервисов для бизнеса – «Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья», «Открой бизнес на 1-2 этажах МКД», «Начни бизнес в парках», «Пять шагов для экспорта», «Контейнер для МСП» и другие.
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